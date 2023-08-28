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國1死亡車禍！男自撞分隔島下車查看 遭聯結車追撞慘死

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號南向52公里機場系統路段，今凌晨發生一起死亡車禍，一名陳姓男子駕駛大貨車不慎撞擊分隔島，陳男下車查看時，後方一輛聯結車疑未注意，當場追撞陳男車輛並撞擊陳男，造成陳男當場死亡，聯結車駕駛則手腳擦挫傷無大礙。

國道警察局第一公路警察大隊說明，勤務指揮中心今凌晨3點40分獲報，國道1號南向52公里機場系統，有2部大型車事故，1人倒在路面，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車消防車，警消到場後1名陳姓駕駛人明顯死亡，另1名鄭姓駕駛手腳擦挫傷送林口長庚醫院。

初步調查，41歲的陳姓男子駕駛大貨車，行經國道1號南向52公里不明原因撞擊出口分隔道，車輛打橫於中線及外線車道及路肩，陳男下車查看，30歲鄭姓男子駕駛聯結車，行經該處疑似未注意車前狀況，閃避不及追撞陳男車輛並撞擊陳男，陳男當場死亡，現場一片狼藉滿是碎片。

警消接獲通報立即趕往現場，鄭姓駕駛手腳擦挫傷送林口長庚醫院，經醫生診治後無大礙。鄭姓駕駛酒測值為零，陳姓死者則送往桃園殯儀館待檢察官相驗，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。現場於清晨5點59分完全排除、恢復全線通車。

國道1號南向52公里機場系統路段，今凌晨發生一起死亡車禍。記者周嘉茹／翻攝
國道1號南向52公里機場系統路段，今凌晨發生一起死亡車禍。記者周嘉茹／翻攝
陳姓男子駕駛大貨車不慎撞擊分隔島，陳男下車查看時慘遭後方聯結車追撞慘死。記者周嘉茹／翻攝
陳姓男子駕駛大貨車不慎撞擊分隔島，陳男下車查看時慘遭後方聯結車追撞慘死。記者周嘉茹／翻攝
聯結車閃避不及追撞陳男車輛並撞擊陳男，陳男當場死亡，現場一片狼藉滿是碎片。記者周嘉茹／翻攝
聯結車閃避不及追撞陳男車輛並撞擊陳男，陳男當場死亡，現場一片狼藉滿是碎片。記者周嘉茹／翻攝

車禍

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