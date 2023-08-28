愛上同一個女神！2男爭風吃醋約談判 怒揮刀砍情敵

新北市板橋區縣民大道今天凌晨發生砍人案。22歲的陳姓與張姓男子，因在追求同1名女子竟爭風吃醋發生衝突。今天凌晨1時許雙方相約談判，不料談判過程中一言不合，陳男竟持預藏的刀械朝張男揮砍，導致張男左手及左腳遭割傷，所幸送醫後已無大礙。海山警方目前已掌握陳男身分，正通知到案以釐清案情。

據了解，涉嫌行兇的22歲陳姓男子與被砍的張姓男子，因追求同1名女子進而相識，但雙方為追上心儀的女神開始互看不順眼，家住桃園的陳男因而約張男今天凌晨1時許在板橋談判。雙方依約到場後，沒想到才談了沒多久就又引發口角，陳男竟掏出預藏的刀械朝張男揮砍，張男一時反應不及，抵擋時左手及左腳遭劃傷，陳男行兇後隨即逃逸。