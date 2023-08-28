高雄轎車紅燈越線拒檢狂逃 警追5分鐘放棄駕駛倒楣了

高雄市一輛黑色轎車今天上午6時許，行經左營區一處路口停等紅燈越線，巡邏警車廣播請駕駛停路邊受檢，駕駛原本緩慢往旁靠，後竟加速沿路狂逃，警方見駕駛車速快，為避免發生其他意外，尾隨5分鐘後放棄追車，記下車號舉發開單。

左營警分局文自派出所巡邏警網今天上午6時許，巡邏經過左營區立中路與文麗街口，發現一輛黑色轎車停等紅燈時，超越停止線，隨即廣播請駕駛路邊停靠受檢。

當時駕駛緩慢前進，警方以為對方要停靠路邊，沒想到，下一秒駕駛竟加速逃離現場，從立中路轉進文康路，再接到博愛路，警方於後方尾隨、開啟警報器及警示燈，一度廣播請該名駕駛停下，但駕駛仍加速狂逃。

警方為避免造成其他不必要意外，決定放棄追逐，但駕駛別以為逃過警方追逐就沒事，警方蒐證後，認為該輛車駕駛有紅燈越線、紅燈右轉、紅燈執行、直行車占用左轉車道、不服稽查逃逸等5項違規。