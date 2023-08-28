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花蓮轎車失控撞對向大貨車 20歲駕駛傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

20歲的林姓男子今天凌晨駕駛白色轎車，沿著台9線北往南行駛，疑似疲勞駕駛失控衝入北上車道，撞到陳姓男子駕駛的大貨車，造成林男當場傷重不治。圖／警方提供
20歲的林姓男子今天凌晨駕駛白色轎車，沿著台9線北往南行駛，疑似疲勞駕駛失控衝入北上車道，撞到陳姓男子駕駛的大貨車，造成林男當場傷重不治。圖／警方提供
今天凌晨1時許台9線發生死亡車禍，一名年約20歲的林姓男子駕駛白色轎車，沿著台9線北往南行駛，疑似因疲勞駕駛失控衝入北上車道，撞到陳姓男子駕駛的大貨車，造成轎車林姓駕駛當場失去生命跡象，大貨車上陳姓男子一家三口則受到擦挫傷，林男送醫急救後宣告不治，警方釐清車禍原因。

今天凌晨1時40分，駕駛白色轎車的林姓男子，行經台9線178.2公里、花蓮新城鄉康樂村加灣路段時，疑似疲勞駕駛，轎車先往右擦撞路樹，林男緊急往左切，卻失控飛越中央分隔島後，撞上由南往北車道行駛、26歲陳姓男子駕駛的大貨車，由於車禍撞擊力大，導致轎車左側損毀，整輛大貨車則側翻橫倒北上車道上。

警消接獲報案後，出動4輛車、7名警消趕往現場救援，新城警分局員警暫時封閉北上車道，其中轎車駕駛林姓男子，當場失去呼吸心跳。駕駛大貨車的陳姓男子，車上載有20歲林姓女子及2歲陳姓女嬰，分別受到輕重傷，送往門諾醫院治療，沒有生命危險。

受困林姓男子被消防人員救出車外，由救護車緊急送往慈濟醫院急救，經急救1小時後，仍因傷勢嚴重，醫院於2時43分宣告不治死亡，警方調查林姓男子持有適當駕駛執照、酒測值為0。

警方表示，駕大貨車的陳姓男子，持有適當駕駛執照，沒有酒駕，將調閱該路段的監視器影像，以及轎車與大貨車的行車記錄器，進一步釐清車禍發生原因。

林姓男子今天凌晨駕駛白色轎車，沿著台9線北往南行駛，突然失控衝入北上車道，撞到陳姓男子駕駛的大貨車，造成林男送醫傷重不治。圖／警方提供
林姓男子今天凌晨駕駛白色轎車，沿著台9線北往南行駛，突然失控衝入北上車道，撞到陳姓男子駕駛的大貨車，造成林男送醫傷重不治。圖／警方提供
林男轎車失控飛越中央分隔島，撞上由對向大貨車，由於車禍撞擊力大，整輛大貨車則側翻橫倒北上車道上。圖／警方提供
林男轎車失控飛越中央分隔島，撞上由對向大貨車，由於車禍撞擊力大，整輛大貨車則側翻橫倒北上車道上。圖／警方提供

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