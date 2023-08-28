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市場擺攤辛苦財遭竊 安平警2小時速破獲返還

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

陳姓婦人失竊7500元，2小時後經警方找回，開心地到台南市警四分局安平派出所向警員道謝。記者黃宣翰／翻攝
陳姓婦人失竊7500元，2小時後經警方找回，開心地到台南市警四分局安平派出所向警員道謝。記者黃宣翰／翻攝
7千多塊或許金額不大，但對市場小本生意的攤商來說，已是筆養家糊口的大數目。台南市警四分局安平派出所昨天受理財物失竊案。陳姓婦人在安平市場擺攤，一時輕忽將鈔票放在攤位上，竟遭顧客順手牽羊，員警迅即啟動調查，短短2小時便將遭竊的7500元返還，讓陳婦直呼「揪甘心」。

67歲陳姓婦人在安平市場販售糕點、餅乾，已經營近30年，每天早上5點便開始備料、整理貨品，平時待人和氣，腳踏實地擺攤營生，近期適逢假日和中元普渡，市場人潮較多也讓她忙碌中疏於注意財物安全，直到攤商要找錢給客人時，才驚覺75張100元鈔票不翼而飛。

安平派出所警員蕭堯文、張銘鑫、李豊豪分頭調閱監視器及訪查周圍商家，過濾當時進入錢箱的人士，發現陳姓男子（30歲）形跡可疑涉有重嫌，警詢後將陳依竊盜罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

分局長王子雄對於同仁不論金額大小，都秉持同理心迅速破案，讓民眾繼續安心做生意表示讚許，陳姓婦人也對於警方中午受理報案，下午便返還被竊的財物感到又驚又喜，連忙稱謝。

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