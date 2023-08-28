新北夫妻開車到中部旅遊 車離奇飛越7公尺高堤防！妻死夫傷心

台中市外埔區大安溪廍子堤防路昨天下午發生車禍，轎車飛越約7公尺高堤防後，衝到70多公尺外堤防外溪岸林間，男駕駛受傷，妻子頭骨破裂腦漿溢出，送醫急救不治。圖／警方提供 新北市劉姓男子昨天開車載妻到中部旅遊，要開車到苗栗後龍好望角時，依導航引導開到台中市外埔區大安溪堤防路，車不知何故衝向7公尺高堤防，再衝到70公尺外堤防旁溪岸林間，妻頭骨破裂死亡，劉男受傷住院，獲知妻子罹難消息，他心情低落拭淚，兒子已趕到醫院，警方今天報請檢察官和法醫相驗，並調查肇事原因。

台中市外埔區大安溪廍子堤防路昨天下午發生不可思議車禍，轎車飛越約7公尺高堤防後，衝到70多公尺外堤防外溪岸林間，男駕駛受傷，妻子頭骨破裂腦漿溢出，送醫急救不治；此事故地點，本月13日發生一對情侶開車自撞電桿，轎車起火意外，情侶被燒死。

大甲光田醫院表示，車禍受傷是一對夫妻，50歲劉姓男子手腳有擦傷與撕裂傷，左眼瘀傷，目前留院觀察中；妻50歲曾姓女子因頭骨破裂，腦漿溢出，到院前無呼吸心跳，雖施做CPR仍未救回。

據了解，劉男與妻是新北市人，昨天開車南下，先到苗栗卓蘭1處農場旅遊，要再到後龍好望角遊玩時，他們不知路徑，開啟汽車導航，依指引開到外埔區堤防路。

台中市大甲警分局表示，昨天下午4點18分獲報，台中市外埔區過大安溪河堤南邊廓子堤防有車禍，轎車在廓子堤防路堤防外翻覆，人被壓在車下，線上巡邏警力前往處裡；依現場初步研判，車輛衝上堤防再衝落另一側堤防，下坡力道強，車翻了數圈後才卡在溪岸林間，車體碎片沿路解體掉落，堤防2旁都有碎片。

車上男駕駛和女乘客都卡在車內，男駕駛意識清楚、副駕的女乘客已無呼吸心跳，被拉出車外後都送大甲光田醫院救治，男駕駛受傷，坐在前方乘客座的妻子已死亡，警方對劉男酒測，無酒精反應。

轎車飛越7公尺高堤防，再衝向70公尺外溪岸後翻車，民眾說太不可思議，堤防上還留有轎車車輪痕跡，有人說像表演飛車或「飛越黃河」再現。