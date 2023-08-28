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影／台南民宅失火一戶堆滿雜物 鄰居說：有如垃圾場

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市南區大同路二段656巷24號民宅，今天凌晨4點多失火，該戶3樓透天厝的1樓和2樓堆滿大批雜物，鄰居說：「雜物堆得有如垃圾場」消防人員滅火後動員人力清理出廢紙箱、舊報紙和玩偶，清理逾1個小時還沒清完。消防人員初步清理火場，沒有發現有人受困。

據了解， 24號民宅屋主為退休公務人員，他另住他處，由有情緒問題的兒子居住，但火災發生後到消防人員清理火場，都沒有發現他的行蹤。

現場指揮官台南市消防局第七大隊副大隊長楊國霖說，火勢於今天凌晨6點7分控制火勢，消防人員清理火場，初步沒有發現有人受困。

附近鄰居說，希望24號屋主主動清理雜物，避免再發生類似情況，屋主如不主動清理，將要求環保局強制清理。

消防人員清出大批雜物，包括廢紙箱、舊報紙和玩偶。記者黃宣翰／攝影
消防人員清出大批雜物，包括廢紙箱、舊報紙和玩偶。記者黃宣翰／攝影

鄰居 台南

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