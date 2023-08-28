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車衝過7公尺高堤防摔落…妻死夫傷
劉姓男子昨天開車載曾姓妻子行經台中市外埔區大安溪廍子堤防路，轎車失控衝過約七公尺高堤防後，摔到七十多公尺外堤防外溪岸林間，曾女頭骨破裂不治，劉住院觀察；該事故地點半個月前才發生年輕情侶開車自撞電桿燒死意外，引發居民議論。
台中市警大甲分局昨天下午四點十八分獲報，大安溪河堤南邊廓子堤防發生車禍，轎車翻覆堤防外；線上巡邏警方到場，當時車上一男一女都卡在車內，男駕駛意識清楚，右前座女乘客無呼吸心跳，經救出送醫，女子傷重不治。
警方查出駕駛是五十歲劉男，沒有酒駕，死者是他同齡妻子曾姓女子；現場初步研判，車子不知何故衝上堤防，摔到約七十公尺遠另一側，翻了數圈後卡在溪岸林間才停住，沿路車體碎片掉落。劉住院觀察中，還沒製作筆錄。
醫院表示，劉男手腳擦傷與撕裂傷，左眼瘀傷；曾女頭骨破裂，腦漿溢出，到院前無呼吸心跳，搶救不治。
該堤防約七公尺高，堤防上還留有轎車車輪痕跡，路過民眾說車禍太不可思議，像表演飛車一樣。
車禍地點五十公尺外，十三日才發生另一起死亡車禍，一對十九歲情侶看完電影要到大甲聚餐，失控自撞電桿後車輛陷入火海，二人都燒死在車內。
附近居民說，堤防路又寬又直，卻沒有測速照相，部分路段地面又不平，車速快很容易發生意外。正逢農曆七月，有人則說太巧合，心裡發麻。
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