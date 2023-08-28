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辦洗錢案太投入…他約會聊公事 他蜜月差點泡湯

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄報導

高雄地檢署檢察官呂尚恩（右）自寫程式，成功收押假幣商主嫌余姓男子。記者張議晨／攝影
高雄地檢署檢察官呂尚恩（右）自寫程式，成功收押假幣商主嫌余姓男子。記者張議晨／攝影
余姓男子利用「假幣商」身分洗錢規避查緝，高雄地檢署檢察官呂尚恩和高市刑大偵查佐蘇詠群、刑事局南打偵查正鄭羽成組成鐵三角，合作扳倒余的集團，還扣得九千多萬贓款；為辦此案，呂連約會都不忘公事，講到法官女友「翻白眼」，蘇也因太投入，女友鬧情緒不理他，鄭則險些趕不上和新婚妻的蜜月旅行，都付出不小代價。

廿九歲呂尚恩分發雄檢不滿二年，不僅抓到余男，先前另一起詐欺車手案，對方提出交易所購買紀錄自稱「幣商」，呂尚恩發現犯嫌錢包地址與貨幣交易所排列規則不同，直接寫英文信洽詢交易所，不到四小時就驗證偽造。

「他和一般檢察官不一樣。」官警說，呂製作幣流樹狀圖一天就完成，嫌犯一落網就趕到警局和員警討論案情，行動力超強。

呂尚恩說，女友是法官，也會和她討論虛擬貨幣問題，有時約會也是，「講到女友都要翻白眼」。

廿八歲蘇詠群從警近八年，從派出所警員轉換跑道考上偵查佐；蘇父是台南市警佳里分局長蘇政敏，他受父親影響極深，辦案認真。

蘇說，三人為辦此案數個晚上都在通電話，女友還曾因此鬧情緒，氣好幾天都不理他，破案後幾經溝通女友才釋懷。

卅一歲鄭羽成父親也在警界服務，是高雄市警三民一分局防治組長鄭德仁；鄭羽成新婚甫一年，他說偵辦余案期間沒日沒夜，回到家也在處理公事，還好妻子體諒。為了破解洗錢集團，原本安排的蜜月旅遊計畫險受影響，幸好最後案子告一段落，如期蜜月行。

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