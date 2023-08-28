新手法難定罪 虛擬貨幣交易至今無法管

泰達幣洗錢是這兩年新興手法，檢警偵辦需與時俱進。圖／本報資料照片 「假幣商」增多，成詐團新興洗錢手法，檢警說，有詐團成員落網還囂張拍照「比Ya」，就是仗著難以定罪；虛擬貨幣交易政府至今無法有效監控，增加打詐困難。

詐騙集團洗錢，過去是水房將現金透過多層帳戶層層轉出，再將不法所得洗至特定帳戶提領；近年虛擬幣盛行，尤其泰達幣匯率與美元掛鉤，幣值相對穩定，成詐團最新洗錢方式。

詐團讓底下人頭、車手都變成「幣商」，銀行帳戶都改成虛擬貨幣錢包地址，一騙到錢，就由這群「幣商」買入泰達幣，經區塊鍊層層轉出，最後「洗乾淨」。

高雄市刑大科偵隊隊長林建均說，假幣商利用虛擬貨幣匿名性和流動性，將詐騙所得轉移到不同錢包或交易所，追查不易；假幣商也可能利用國內外法律差異逃避司法管轄，或偽造身分隱藏，檢警最難突破的就是如何證明假幣商真實身分和行蹤，及如何追蹤和凍結幣流。

林建均說，有些假幣商不僅鑽研洗錢防制相關書籍，甚至考取國際證照，宛如合法金融專業人士，身分更難被識破。

雄檢襄閱主任檢察官宋文宏說，泰達幣洗錢是這兩年新興手法，檢警偵辦需與時俱進，不容假幣商挑戰司法威信。

基層檢警說，詐團犯罪手法不斷變化，檢警雖可利用數據分析、人工智能和區塊鏈分析技術追蹤和識別手法，但「法律面不足」仍是障礙。

檢警認為政府宣示打詐，相關犯罪現今法律卻仍輕判，至今沒有虛擬貨幣主管機關，對詐團難有遏阻效果。