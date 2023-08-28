台東知本芙儷酒店泳池氯氣外洩 13人不適送醫

台東知本芙儷渡假酒店兒童泳池昨天發生氯氣外洩意外，共造成4名大人及9小名小孩身體不適送醫。記者尤聰光／攝影 台東知本芙儷渡假酒店兒童泳池昨發生氯氣外洩意外，造成4名大人及9名小孩咳嗽、惡心及頭暈等症狀，身體不適緊急送醫。經消防、環保局人員及飯店業者檢視，初步研判為自動加氯濾淨系統異常所致，飯店允諾會負責醫療及補償事宜。

飯店業者表示，泳池採用自動加氯的濾淨系統，機器會自動判別加氯，初步檢視發現，兒童泳池濾淨系統異常，影響自動投藥裝置，導致投藥量增，氯濃度過高。

昨天上午9時多，知本芙儷渡假酒店兒童泳池突有多名大人及小孩出現咳嗽、作嘔及頭暈等不適症狀，飯店業者得知，立即打119將身體不適的旅客分別送往馬偕、東基及東榮醫院治療，共有4名大人及9名小孩送醫，經觀察治療，大多症狀輕微，陸續出院返回飯店。

「早上帶小孩去泳池玩水，就聞到一股刺鼻味。」有家長說，前天到泳池戲水並無異狀，昨天聞到刺鼻味，小孩就感覺不舒服。也有家長說，有人看到水裡冒出綠色氣體，隨即飄散空中。

業者隨即暫停開放泳池設施，消防、環保人員及飯店業者偵測到兒童池氯氣濃度過高，隨後進入泳池機房檢視，發現濾淨系統異常。

飯店業者表示，自動加氯的濾淨系統都有定期維護檢修，每天也派員至機房巡視，對系統異常感到意外，已通知廠商全面檢修，確定沒問題後才會重新開放泳池。