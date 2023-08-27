颱風夜偷星級飯店木雕、民宅6盆栽 他落網稱因風水要擺飾改運

廖姓男子在颱風夜至台北市一家4星級飯店，涉偷走木雕望遠鏡、珍珠掛飾等物，得逞後逃離，又回到附近牽車，遭警方當場逮捕，再查獲先前偷竊的6盆盆栽；他稱篤信風水，想透過擺設改運，被依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，廖男因投資失利，迷信風水想以盆栽、擺飾等物件改運，選在颱風夜開車陸續偷走6個盆栽，最後選定星級飯店，涉偷走木雕擺飾等物件逃逸。

松山警分局民有派出所表示，8月4日2時許獲報飯店遭竊，犯嫌涉搬走木雕望遠鏡、珍珠掛飾2個集及枕頭套2個，價值約4萬元，立即調閱監視器鎖定犯嫌身分、特徵，30分鐘內查獲犯嫌搭計程車，攔查逮捕到案，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

松山分局呼籲，民眾應妥善保管自身財物，並加強防竊措施，以杜絕宵小覬覦，避免讓竊嫌有機可趁，警方持續掃蕩各項不法，以維護民眾財產安全。