又現驚險車禍…轎車飛越7公尺高堤防釀2傷 同地點日前19歲情侶火燒車亡

台中市外埔區大安溪廍子堤防路今天下午發生不可思議車禍，轎車飛越7公尺高堤防後，衝到70多公尺外堤防外溪岸，男駕駛和女乘客都受傷，目擊者驚呼像飛越「黃河」，此事故地點，本月13日發生一對情侶開車自撞電桿，轎車起火，情侶死亡意外。

台中市大甲警分局表示，今天下午4點18分，台中市外埔區過大安溪河堤南邊廓子堤防有車禍，獲報有車輛在廓子堤防路堤防外翻覆，人被壓在車下，線上巡邏警力前往處裡。

初步了解，車上男駕駛和女乘客都受傷，男駕駛意識清楚、副駕女乘客昏迷意識不清，都送大甲光田醫院救治中。

轎車飛越7公尺高堤防，再衝向70公尺外溪岸後翻車，民眾說太不可思議，堤防上還留有轎車車輪痕跡，有人說像表演飛車。

今天車禍地點，日前也發生死亡車禍，台中一對19歲情侶本月13日到樂園看完電影，要到大甲聚餐，開車經台中市外埔區大安溪堤防路，自撞電桿後車輛起火，二人被燒死車內。

今天車禍現場還留有上一次警方拉起的封鎖線，路過民眾又發現有驚險車禍，有人唸起佛號求心安。