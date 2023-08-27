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影／最佳活教材 官田消防推廣住警器成功示警

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市官田區今天下午傳出住宅火警，屋內住警器警報聲大響，消防隊員趕至發現是爐火悶燒及時關閉，鄰居也上了寶貴一課，成了打火弟兄防火宣導最佳活教材。

火警發生在下午2點38分許，官田區隆西街靠近西庄某戶人家傳出濃煙，官田消防分隊小隊長陳至坤率領隊員林建豪、陳孟澤、曾建興、林楚珩等人緊急出勤，趕抵後屋內住警器警報聲大響。鄰居表示，聽到警報器聲音及聞到濃濃煙味紛紛跑至屋外，看到濃煙不斷竄出，連忙報警。

消防人員迅速關閉爐火及將煮焦物移除，經查屋主為烹飪晚餐開啟爐火後便離家辦事，導致鍋具燒焦，鄰居們說，所幸有火災警報器發出聲響，讓大家有警覺以致未釀成重大火災。

南市消防局局長李明峯及第二救災救護大隊長王騰毅表示，消防局針對獨居老人、身心障礙、低收入戶抑或高風險族群等市民，均有補助住宅用火災警報器1顆，符合資格者可向當地消防分隊提出申請。

鄰居 火災

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