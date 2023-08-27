害高雄一家三口相繼中毒 高市衛生局要查廟公最重罰150萬元
高雄旗津有一家三口，想增強免疫力抗疫，飲用廟宇給的「抗疫符水」，結果先後出現語無倫次、精神錯亂症狀，經高醫檢驗，原來符水是用有毒植物「大花曼陀羅」泡製，這家三口才會相繼「毒發」，高市衛生局現要徹查給符水的廟公，若其涉及調劑給藥，可依醫師法處最高150萬元罰金。
高雄旗津這對50多歲夫妻，在新冠肺炎流行期間，想要增強免疫力，向當地廟宇求了「抗疫符水」，兩夫妻不但自己喝，還給21歲兒子喝，結果太太先語無倫次，女兒晚間下班發現媽媽神智不清，趕緊將她送醫治療。
這名太太先是在急診室「大抓狂」，醫護都抓不住，被綁住與打鎮定劑，後來她的丈夫與兒子，也因神智不清、頭昏，被其他家人連同符水一起送抵高醫，經高醫檢驗，原來符水是用「大花曼陀羅」泡製，內含「東莨菪鹼」、「阿托品」等有毒成分，這一家三口才會先後「起笑」。
這一家三口經高醫急診醫學部主治醫師林金生診治與給予支持性療法後，體內毒素漸進代謝，三人陸續康復出院，林金生也呼籲民眾要對抗新冠肺炎，可打疫苗，與戴口罩、勤洗手來降低感染機會，不該飲用來路不明的符水。
高市衛生局指，依「醫師法」，取得合法醫師資格者，才可執行醫療業務，將會了解這名廟公是否涉及問診或調劑給藥，若有上述情形，恐違反醫師法，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元至150萬元罰金，並提醒民眾，勿濫服偏方。
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