驚險瞬間曝！男開愛快羅密歐酒駕 消防隊前撞分隔島「四腳朝天」

新北市1名39歲李姓男子，今天下午開車載著何姓女子行經新店區安和路時，疑因酒後精神恍惚，左前車頭撞上中央分隔島，車輛當場失控翻覆四輪朝天。由於翻車地點前正好是安和消防分隊，警消立即出動救援，發現肇事駕駛李男並無明顯外傷，乘客何女則輕傷送醫。李男酒測達0.2毫克，詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，李男駕駛愛快羅密歐轎車，今天下午1時許，行經新店安和消防分隊前時，不慎自撞分隔島後翻車，正副駕駛因此受困車內。安和分隊值班人員見狀，立即呼叫隊上全部同仁下樓協助，李姓駕駛並未受傷，而坐在副駕駛座的33歲何姓女子則是手腳輕微擦挫傷，由救護車送往新店慈濟醫院救治。

新店警方到場進行採證，並對肇事駕駛李姓男子進行酒測，發現他酒測值達0.2，當場將李男逮捕。詢後將依公共危險罪嫌送辦。確切肇事原因仍待警方調查釐清。

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