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台南鹽水溪昨1女落水 父母岸邊痛哭…今尋獲不幸死亡

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市安南區北安橋昨晚8點多有墜入橋下鹽水溪中，消防人員漏夜搜救未發現，今天清晨8點多再展開搜尋，直到今天下午近3點在北安橋上游約100公尺水域找到遺體，經家屬指認是22歲吳女，她疑有情緒問題，警方將報請檢察鶴相驗查明死因。

消防人員昨晚接獲民眾報案，有人掉落台南市安南區北安橋下鹽水溪，消防人員到場後隨即發現身穿黑衣者在溪中載浮載沉，隨即沉沒消失。岸邊已有一對老夫妻到場抱頭痛哭，表示落水者是他們22歲的吳姓女兒，消防人員昨晚因天色昏暗未尋獲。

今天上午、下午消防人員都下船艇下水搜尋，下午近2點54分在北安橋上游約100公尺水域找到遺體，經家屬指認是吳女，轄區警方報請南檢檢察官相驗。

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台南消防人員合力將遺體從鹽水溪打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝
台南消防人員合力將遺體從鹽水溪打撈上岸。記者黃宣翰／翻攝

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