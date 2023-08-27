兒童池濃度過高…台東芙儷酒店氯氣外洩多人送醫 初步研判原因曝

台東知本芙儷渡假酒店兒童泳池今上午發生氯氣外洩意外，共造成4名大人及9小名小孩身體不適送醫，經過消防、環保局人員及飯店業者檢視後，初步研判為自動加氯的濾淨系統異常所致。

飯店業者表示，泳池採用自動加氯的濾淨系統，機器會自動判別加氯，經過初步檢視，發現兒童泳池濾淨系統異常，研判濾淨系統異常後，影響自動投藥裝置，使得投藥量增加，濃度過高。

今天上午9點多，知本芙儷渡假酒店兒童泳池突有多名大人及小孩出現咳嗽、作惡及頭暈等不適症狀，但意識清醒。飯店業者獲知後，立即通報119，將身體不適旅客分別送往醫院治療觀察。

送醫的旅客經過醫院觀察治療，都沒有生命危險，大多症狀輕微者已陸續出院返回飯店，另有3名則持續休息觀察。飯店業者也派員至醫院關心慰問，並允諾會負責醫療及補償事宜。

「早上帶小孩去泳池玩水，就聞到刺鼻味」一名家長說，昨天玩水還好好的，今天就聞到濃濃刺鼻味，小孩就感覺不舒服。另有家長表示，玩水時有人說看到水裡冒出綠色氣體，還有飄散。

事後為避免再有人出現不適症狀，業者隨即暫停開放泳池設施。並由消防、環保人員及飯店業者偵測到兒童池氯氣濃度過高，隨後進入泳池機房內部檢視，發現濾淨系統異常。

飯店業者表示，自動加氯的濾淨系統都有定期維護檢修，每天也有派人員至機房巡視，會發生異常問題，也感到意外，已通知廠商全面整檢，待檢修沒有問題，才會開放泳池使用。

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