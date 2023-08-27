快訊

從北到南16縣市大雨特報 台中市大雷雨狂轟

恐怖影像曝！10多噸H鋼樑「頭頂驚悚射出」重砸保時捷

考哪種公務員CP值最高？ 網激推1工作：月休17天、薪水48K起跳

國道三號「鋁梯」掉落擋道 1車輾過爆胎釀多車連環追撞

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國道3號127.4公里苗栗縣後龍鎮路段北上，昨天中午發生鋁梯掉落內側車道，造成1輛車子輾過爆胎，4輛車子追撞，車損沒有人員受傷，肇事責任由國道警方進一步調查處理中。

警方調查，沈姓男子（27歲）昨天中午12點左右駕駛轎車行經國3北向127.4公里，車頂載運1座鋁梯掉落在內側車道，沈男將車子停在路肩報案，隨後一輛轎車閃避不及，輾過鋁梯爆胎，緊急停至路肩。

另有4輛轎車發現鋁梯煞車不及連環追撞，4車在3個車道排成一列，國道警方趕到半個小時排除，交通恢復正常，警方說，高速公路裝載貨物掉落致肇事，將依道路交通管理處罰條例，處9000元至1萬8000元罰鍰，並調查相關肇事責任。

國道3號苗栗縣後龍鎮路段北上內側車道，昨天中午發生鋁梯掉落內側車道，造成5輛車子爆胎、追撞事故。圖／民眾提供
國道3號苗栗縣後龍鎮路段北上內側車道，昨天中午發生鋁梯掉落內側車道，造成5輛車子爆胎、追撞事故。圖／民眾提供

車道 國道 高速公路 苗栗縣

延伸閱讀

恐怖影像曝！10多噸H鋼樑「頭頂驚悚射出」重砸保時捷

聯結車鋼柱飛出砸中保時捷Cayenne 網友讚：真的夠硬！

苗栗銅鑼粉末冶金工廠2部機台起火 消防人員1小時撲滅

國道1竹北段2車追撞 駕駛疑未繫安全帶 拋飛車外無生命跡象

相關新聞

台東今傳飯店泳池疑氯氣外洩 共11名旅客不適送醫

台東知本溫泉區今上午傳出有飯店泳池疑似氯氣外洩，造成大人小孩共11人身體不適症狀，消防隊據報趕往現場，分別將人送往醫院治...

獨／高雄一家三口喝符水抗疫 全家「抓狂」還險成滅門慘案

新冠肺炎疫情曾延燒全台，高雄旗津一對中年夫妻，想增強免疫力抗疫，到廟宇求符水，返家後兩人與21歲兒子同時飲用，晚間家人返...

恐怖影像曝！10多噸H鋼樑「頭頂驚悚射出」重砸保時捷

國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，昨下午5點多發生一輛載著固定式天車橫樑的聯結車，疑急煞造成6車連環追撞、1...

見長髮仙氣女警凍抹條 眼鏡男大跳恐龍扛狼舞求關注

新北市新店分局1名女警，日前至中興路家樂福前處理行車糾紛時，因女警外型亮麗長髮飄逸，一旁民眾頻呼「女警很正」，其中1名男...

國道三號「鋁梯」掉落擋道 1車輾過爆胎釀多車連環追撞

國道3號127.4公里苗栗縣後龍鎮路段北上，昨天中午發生鋁梯掉落內側車道，造成1輛車子輾過爆胎，4輛車子追撞，車損沒有人...

彰化縣交通罰鍰超收2億 卻有三成警車、五成警務機車逾齡

彰化縣警察局去年歲入預算4億3614 萬元，決算數6億4244 萬餘元，增加2億630萬餘元，主要來自交通罰鍰貢獻，但彰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦