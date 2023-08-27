國道三號「鋁梯」掉落擋道 1車輾過爆胎釀多車連環追撞
國道3號127.4公里苗栗縣後龍鎮路段北上，昨天中午發生鋁梯掉落內側車道，造成1輛車子輾過爆胎，4輛車子追撞，車損沒有人員受傷，肇事責任由國道警方進一步調查處理中。
警方調查，沈姓男子（27歲）昨天中午12點左右駕駛轎車行經國3北向127.4公里，車頂載運1座鋁梯掉落在內側車道，沈男將車子停在路肩報案，隨後一輛轎車閃避不及，輾過鋁梯爆胎，緊急停至路肩。
另有4輛轎車發現鋁梯煞車不及連環追撞，4車在3個車道排成一列，國道警方趕到半個小時排除，交通恢復正常，警方說，高速公路裝載貨物掉落致肇事，將依道路交通管理處罰條例，處9000元至1萬8000元罰鍰，並調查相關肇事責任。
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