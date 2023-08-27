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彰化縣交通罰鍰超收2億 卻有三成警車、五成警務機車逾齡

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局去年歲入預算4億3614 萬元，決算數6億4244 萬餘元，增加2億630萬餘元，主要來自交通罰鍰貢獻，但彰化縣審計室在決算審核報告指出，彰化縣警用汽車逾齡比率卻超過32.37%，警用機車更達53.53%，要求縣府持續辦警用老舊汽機車汰換，以提升警察人員的執勤安全。

彰化縣警察局表示，縣長王惠美十分支持警用車輛汰舊換新，每年都編列約兩千萬元購置新車，像今年動用2910多萬元，新購了巡邏車24輛、交通事故處理車3輛，逾齡率已降到3成，新購104輛機車也讓逾齡率降到44%，最近均完成交車，往後會持續編列預算，以降低逾齡車輛比率，維護警察人員的安全，進而達到維護治安目的。

彰化縣審計室針對去年彰化縣政府決算度審核報告指出，彰化縣警察局去年歲入預算數4億3614萬元，決算審定數是6億4244萬餘元，較預算增加2億630萬餘元，增加47.30％，主要是違反道路交通管理處罰條例案件增加的原因。

「工欲善其事，必先利其器」，彰化縣警察局因交通違規罰款「超收」2億多元，但彰化縣警用車輛逾齡率仍高，審計室指出，彰化縣去年警用汽車共414輛有134輛逾齡，比率達到32.37，其中巡邏車230輛有90輛逾齡，比率更高達39.13%。

在警用機車方面，彰化縣去年警用機車1393輛有747輛逾齡，比率高達53.53%，其中巡邏機車1345輛有705輛逾齡，比率高達52.42%。

審計室表示，雖然彰化縣持續辦理老舊警用汽、機車汰換作業，但仍有部分車輛已逾使用年限，或低度利用情事，允宜研謀改善，以提升警察人員執勤安全性。

縣議員陳銌銌說，雖然縣府持續編列預算辦理警用車輛汰舊換新，但速度似乎不夠快，由於警用車輛關係員警執勤安全與治安維護，希望縣府能再寬列預算，降低警用車輛逾齡比率。

彰化縣警察局今年編列2910萬元汰換警用車輛，新採購巡邏車24輛、交通事故處理車3輛、巡邏機車104輛，降低警用汽車、機車逾齡比率。圖／縣府提供
彰化縣警察局今年編列2910萬元汰換警用車輛，新採購巡邏車24輛、交通事故處理車3輛、巡邏機車104輛，降低警用汽車、機車逾齡比率。圖／縣府提供
彰化縣警察局今年編列2910萬元汰換警用車輛，新採購巡邏車24輛、交通事故處理車3輛、巡邏機車104輛，降低警用汽車、機車逾齡比率。本報資料照片
彰化縣警察局今年編列2910萬元汰換警用車輛，新採購巡邏車24輛、交通事故處理車3輛、巡邏機車104輛，降低警用汽車、機車逾齡比率。本報資料照片
彰化縣警察局今年編列2910萬元汰換警用車輛，新採購巡邏車24輛、交通事故處理車3輛、巡邏機車104輛，降低警用汽車、機車逾齡比率。圖／縣府提供
彰化縣警察局今年編列2910萬元汰換警用車輛，新採購巡邏車24輛、交通事故處理車3輛、巡邏機車104輛，降低警用汽車、機車逾齡比率。圖／縣府提供
彰化縣警察局今年編列2910萬元汰換警用車輛，新採購巡邏車24輛、交通事故處理車3輛、巡邏機車104輛，降低警用汽車、機車逾齡比率。圖／縣警局提供
彰化縣警察局今年編列2910萬元汰換警用車輛，新採購巡邏車24輛、交通事故處理車3輛、巡邏機車104輛，降低警用汽車、機車逾齡比率。圖／縣警局提供

警察 警用機車

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