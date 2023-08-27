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影／男子帶二名幼子受困屋我尾山 消防隊員背下山

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

王男昨天帶著7歲及9歲男童在台中和平登山，父子3人在屋我尾步道麗陽線1公里附近，因未帶頭燈，天色暗後無法行進而受困，台中市消防局派消防隊員連夜上山，再背小朋友下山，消防局提醒，未準備充足應避免上山，尤其帶小孩上山，增加登山風險。

台中市消防局昨晚7點13分獲報，和平區屋我尾步道麗陽線1公里附近鵲山域事故案件，通知第二大隊、谷關及和平分隊出勤，出動2車4人，由谷關分隊陳奕瑞小隊長率隊前往救援。

據報現場是39歲王姓男子帶著7歲及9歲男童登山，因未帶頭燈，天色暗後無法行進，在屋我尾山麗陽線1k待援。

消防隊員連夜上山，昨晚找到受困父子3人，身體無不適反應，稍作休息後引導陪同往登山口下撤，消防隊員背小朋友下山，昨晚9點30分返回登山口，民眾表示身體狀況良好無須送醫。

消防局表示，屋我尾山在台中和平，屬谷關七雄中之一，海拔高度1796公尺，沒有充足資訊和準備，最好不要貿然上山。

王男昨帶著7歲及9歲男童在台中和平登山，因未帶頭燈，天色暗後無法行進，消防隊員連夜背小朋友下山。圖／台中市消防局提供
王男昨帶著7歲及9歲男童在台中和平登山，因未帶頭燈，天色暗後無法行進，消防隊員連夜背小朋友下山。圖／台中市消防局提供

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