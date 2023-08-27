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美籍華裔男ibon叫計程車 沒付115元疑搭霸王車 司機提告詐欺罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

美國籍華裔Ｃ姓男子昨天使用統一超商ibon系統叫車，從西門町搭到北市大同區車資115元，卻拿不出紙本簽單，身上也沒有現金支付，陳姓計程車司機報警指控搭「霸王車」。警方到場後確實查無單據，全案依詐欺罪嫌偵辦中。

大同警方指出，8月26日上午6時許，陳姓司機報案有乘客霸王車，立即趕赴現場了解情況，美國華裔Ｃ男從萬華區錫明南路超商ibon系統叫車，點選紙本單據支付，上車後一路開往大同區車資115元，與司機發生車資糾紛。

陳姓司機在民生西路、承德路路口打電話報案，認為乘客沒拿出紙本簽單，根本是搭霸王車。Ｃ男則稱，已經綁定手機會扣車資。警方到到場查無相支付車資證明，全案依法詐欺罪嫌偵辦，偵查隊將通知Ｃ男製作筆錄。

大同分局呼籲，搭乘任何交通工具前，務必備妥支付工具，並瞭解相關支付流程，以免發生相關誤解。

美國籍華裔Ｃ姓男子乘客疑沒支付115元車資，司機控他搭霸王車提告詐欺。記者蕭雅娟／翻攝
美國籍華裔Ｃ姓男子乘客疑沒支付115元車資，司機控他搭霸王車提告詐欺。記者蕭雅娟／翻攝

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