見長髮仙氣女警凍抹條 眼鏡男大跳恐龍扛狼舞求關注

新北市新店分局1名女警，日前至中興路家樂福前處理行車糾紛時，因女警外型亮麗長髮飄逸，一旁民眾頻呼「女警很正」，其中1名男子竟走到女警身旁跳起求偶舞，並不斷搔首弄姿，最後還跳起洗腦神曲「恐龍扛狼」，怪異行徑讓女警也不禁側目，整個過程全被男子同行友人拍下上傳網路，讓網友當場笑翻。

據了解，這起行車糾紛案件是發生於9日下午3時許，民眾報案新店區中興路家樂福前有行車糾紛，新店分局江陵派出所女警獲報到場處理，因女警外型亮麗又留著飄逸長髮，仙氣質爆表，讓違規民眾頻呼「女警好正」此時1名戴著眼鏡的男子竟趨前靠近女警，先跳起怪異舞姿，隨後蹲下撿起地上菸蒂假裝抽菸，接著又跳起洗腦神曲「恐龍扛狼」試圖吸引女警注意，眼鏡男詭異舉動讓女警不禁側目。最後眼鏡男更拿起手機比YA與警車自拍，整個過程都被同行友人給拍下，並上傳網路「社會事新聞影音」。