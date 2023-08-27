見長髮仙氣女警凍抹條 眼鏡男大跳恐龍扛狼舞求關注
新北市新店分局1名女警，日前至中興路家樂福前處理行車糾紛時，因女警外型亮麗長髮飄逸，一旁民眾頻呼「女警很正」，其中1名男子竟走到女警身旁跳起求偶舞，並不斷搔首弄姿，最後還跳起洗腦神曲「恐龍扛狼」，怪異行徑讓女警也不禁側目，整個過程全被男子同行友人拍下上傳網路，讓網友當場笑翻。
據了解，這起行車糾紛案件是發生於9日下午3時許，民眾報案新店區中興路家樂福前有行車糾紛，新店分局江陵派出所女警獲報到場處理，因女警外型亮麗又留著飄逸長髮，仙氣質爆表，讓違規民眾頻呼「女警好正」此時1名戴著眼鏡的男子竟趨前靠近女警，先跳起怪異舞姿，隨後蹲下撿起地上菸蒂假裝抽菸，接著又跳起洗腦神曲「恐龍扛狼」試圖吸引女警注意，眼鏡男詭異舉動讓女警不禁側目。最後眼鏡男更拿起手機比YA與警車自拍，整個過程都被同行友人給拍下，並上傳網路「社會事新聞影音」。
而這起行車糾紛，經警方了解40歲林姓女子因在人行道上騎機車，並鳴按喇叭要求行人讓道，被叭的35歲吳姓男子不滿，雙方當場發生口角衝突，林女見狀立即報警。警方釐清後依道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款：駕車行駛人行道，對林女開罰6百元以上，1800元以下罰款，雙方冷靜事後各自離去。而林女隔天（10日）至派出所對吳男提出恐嚇告訴，警方受理後已通知吳男到案並依法函送法辦。
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