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桃園高鐵站前科技執法違停銳減 但一天罰單數仍有3.8萬元

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區桃園高鐵站前接送區最容易違規停車，市警局執行違規停車偵測科技執法近兩個半月，違規停車每天平均降至42件，大幅下降53%，交通大隊長林鼎泰今天上午表示，高鐵接送區執行科技執法以來，違規停車大幅下降，一天仍有42車被開單，呼籲民眾遵守交通規則不要臨停，善用旁邊停車場免費半小時，否則逾3分鐘自動拍照開罰，荷包會失血。

以往桃園高鐵站1號、8號門前的臨時接送區，市警局交大派員執行違規停車，遇到民眾屢屢「我只停3分鐘」「我接送的人正在出站」各種理由，請員警通融，造成交通混亂，市警局交通大隊為維護高鐵接送區停車秩序，自6月15日起執行違規停車偵測科技執法至今，發現每天許多接送桃園高鐵親友車輛臨停被罰得不償失。

交通大隊統計分析，桃園高鐵站1號、8號門前臨時接送區實施違規停車偵測科技執法，6月1日至14日勸導期一天平均違規停車開單152件，自6月15日科技執法第一周違規停車開單平均90件，該處臨停逾3分鐘即拍照開罰900元，之後民眾違規逐步降低，至8月至今，剩下平均一天違規停車42件，比較勸導期違規停車下降72%，比較執法第一周違規停車已下降53%，如今一天累計開罰仍達3萬7800元。

林鼎泰表示，桃園高鐵站前臨時接送區科技執法，目的在維持交通秩序，開罰不是主要目的，為促使民眾接送親友遵守交通規則，臨停等待3分鐘以內不罰，臨停逾3分鐘之後拍照開罰，依道路交通管理處罰條例規定，違規停車開罰600至1200元，機車罰600、小型車罰900元、大型車罰1200元。若民眾需要較長停車時間，可多利用桃園高鐵站1、8號門旁停車場，提供30分鐘免費停車，呼籲民眾遵守交通規則，避免荷包失血。

中壢區桃園高鐵站前接送區違停科技執法，違規停車大幅下降53%，一天仍開出3.78萬元，請民眾避荷包失血。記者曾增勳／翻攝
中壢區桃園高鐵站前接送區違停科技執法，違規停車大幅下降53%，一天仍開出3.78萬元，請民眾避荷包失血。記者曾增勳／翻攝
中壢區桃園高鐵站前接送區違停科技執法，違規停車大幅下降53%，一天仍開出3.78萬元，請民眾避荷包失血。記者曾增勳／翻攝
中壢區桃園高鐵站前接送區違停科技執法，違規停車大幅下降53%，一天仍開出3.78萬元，請民眾避荷包失血。記者曾增勳／翻攝
中壢區桃園高鐵站前接送區違停科技執法，違規停車大幅下降53%，一天仍開出3.78萬元，請民眾避荷包失血。記者曾增勳／翻攝
中壢區桃園高鐵站前接送區違停科技執法，違規停車大幅下降53%，一天仍開出3.78萬元，請民眾避荷包失血。記者曾增勳／翻攝

高鐵 桃園 科技執法

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