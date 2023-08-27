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每月600元補助老人搭乘計程車？ 台南市府：假訊息

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

近期LINE流傳一則台南市交通補助，持敬老卡除補助搭乘公車外，每月600點金額補助搭乘計程車的訊息，社會局今天澄清，南市現行敬老卡搭乘本市公車及小黃公車皆免費且無限次數搭乘，但不能用於搭乘計程車，籲請勿轉傳。

此則訊息內容為，「台南市交通補助，持敬老卡 除補助搭乘公車外，每月600點金額補助（1點即1元）也可以搭乘計程車，每趟車資補助100點，滿65歲以上長者及身障朋友持敬老卡或愛心卡，只要搭乘4大計程車隊就可從每月600點數中折抵……」。

社會局表示，台南市滿65髓以上老人家，搭乘市公車及小黃公車都免費且無限次數搭乘，另搭乘外縣市公車、捷運及輕軌等大眾交通運輸工具也可享半價優惠，但不能用於搭乘計程車。

社會局長盧禹璁指出，目前台南市老年人口已逾34萬人，截至7月底全市已發放21萬4207張敬老卡，申請率約達63%。盧局長說，部分縣市的敬老卡是採每月固定點數折抵，台南市敬老卡補助採不限金額及次數儲值搭乘市區公車及小黃公車，優於全國其他縣市定額補助做法。

另，搭乘全台捷運及輕軌也享有5折以上購票優惠，且享有特約商店優惠，還可在台南市政府所屬機關單位繳納規費、稅捐等日常生活所需費用，享受電子化社會「E化零錢包」的服務。

社會局強調，南市推行敬老卡用意在促進長者社會參與，歡迎台南市65歲以上長者踴躍申請敬老卡，相關補助內容以社會局公告資訊為主，提醒市民勿輕信網路不實訊息，欲了解南市敬老卡相關優惠訊息可至「台南市市民卡」網站查詢，或洽社會局老人福利科，電話06-2991111#8854。

台南市滿65髓以上老人家，搭乘市公車及小黃公車都免費，且不限次數搭乘；但市府說，補助搭計程車是假訊息。圖／台南市社會局提供
台南市滿65髓以上老人家，搭乘市公車及小黃公車都免費，且不限次數搭乘；但市府說，補助搭計程車是假訊息。圖／台南市社會局提供

公車 台南 計程車

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