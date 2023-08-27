懷疑閨蜜挑撥害女友不理他 新北男夜衝閨蜜家噴這個

新北市24歲蔡姓男子，因懷疑女友的S姓閨蜜向他女友說了一些話，導致女友不理他，竟於16日凌晨至S女住處前噴灑滅火器，並傳訊：「妳家門口剛剛失火，我幫妳滅完火，不用感謝我」。S女嚇得報警並提告恐嚇及毀損。海山警方獲報到場時，現場僅剩滅火器及粉末。警方目前已通知蔡男到案說明釐清犯案原因。

據了解，日前蔡男女友至閨蜜S女板橋家中聊天後，隔天就突然不理他，蔡男懷疑是閨蜜跟他女友挑撥離間，竟於16日凌晨3時許跑到S女位於板橋區文化路住處，持路邊滅火器朝S女住處門前空地噴灑，並傳訊給正在熟睡中的S女稱：「妳家門口剛剛失火，我幫妳滅完火，不用感謝我。」