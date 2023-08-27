獨／高雄一家三口喝符水抗疫 全家「抓狂」還險成滅門慘案

新冠肺炎疫情曾延燒全台，高雄旗津一對中年夫妻，想增強免疫力抗疫，到廟宇求符水，返家後兩人與21歲兒子同時飲用，晚間家人返家，見三人語無倫次，先後將他們送醫，經檢查三人都中毒，原來符水是用有毒植物「大花曼陀羅」泡製，這一家三口才會精神錯亂，若多喝個幾口，還可能呼吸麻痺死亡。

高醫急診醫學部主治醫師林金生表示，這一家三口，首先發病是的55歲媽媽，會被發現是她20多歲的女兒，晚間下班返家，發現媽媽胡言亂語，一會笑、一會哭，21歲弟弟則告知姐姐，父母下午到廟宇求了抗疫符水，他與父母各喝一口，還留一罐要給晚間下班的姐姐喝，但姐姐還沒喝，媽媽已變得瘋瘋癲癲。

這名姐姐隨即將媽媽送到旗津醫院，但這名媽媽在急診室裡大抓狂，醫護都抓不住，經被制伏綁住、打鎮靜劑才得以做檢查，當時這名媽媽瞳孔並已放大、皮膚發熱，醫師研判這名媽媽極可能已中毒。

此時家中爸爸稱要騎車去醫院看媽媽，該往北騎，卻昏昏沈沈往南騎，怎麼也騎不到，後是被其他親戚找到，連同帶著在家喊頭暈的21歲弟弟與那瓶符水，一同從旗津醫院轉院到高醫。

經林金生對這對夫婦與其兒子採檢檢查，發現三人尿夜中與那瓶符水，都含有「東莨菪鹼」、「阿托品」等毒性成份，原來廟公自製的符水，是採有毒植物「大花曼陀羅」泡製，才會讓飲用符水的這家三口，先後神智不清。

林金生指，大花曼陀羅花全株都有毒，文獻記載人吃6朵花，幾乎都會產生幻覺，若吃超過9朵花，除幻覺外，還可能四肢癱瘓、甚至昏迷、呼吸麻痺死亡；其他中毒可能症狀還有皮膚潮紅、心跳快、步態不穩、尿液滯留等。

林金生指，這中毒一家三口，以媽媽中毒最深，經收治住院，給予支持療法後，體內毒素漸進代謝才出院，至於爸爸與兒子，則是在急診室觀察後，神智漸清也辦理離院。

林金生指，早期民間使用大花曼陀羅治療咳嗽及氣喘，由於無法控制劑量，很容易因服用過量中毒導致中智、發狂，一般在服用後半小時到3小時就會出現症狀，此時要快就醫，部分大型醫院會備有專用解毒劑。