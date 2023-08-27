影／買投資憑證就要4萬？ 台中男聽到「獲利100％」中計

台中市趙姓男子近日看到投資虛擬貨幣「獲利100％」的臉書廣告，與對方聯繫後，對方要他先花4萬元購買投資交易憑證，趙不疑有他，前往銀行欲匯款，但行員察覺有疑報警，警方到場發現，趙對購買虛擬幣的過程一知半解，規勸趙打消念頭，以免上當，趙也聽取建議不辦匯款。

第三警分局正義所巡佐謝東璧、警員王鵬翔，24日下午1時許，接獲轄內合作金庫通報，趙姓男子（54歲）疑遭詐騙，兩警趕赴現場。

經查，趙男是在臉書看到「虛擬貨幣快速體驗」的投資訊息，透過LINE與對方取得聯繫，得知投資虛擬貨幣穩賺不賠、獲利高達100%十分心動，便依對方指示至銀行匯款4萬元至國外交易所，購買憑證開戶。

警員王鵬翔對虛擬貨幣有涉獵，發現趙男自述開設虛擬貨幣帳戶要辦憑證，準備匯款至國外的交易平台，卻未曾在該交易平台註冊，或進行身分認證，對於購買虛擬貨幣的流程也一知半解。

警方察看趙與對方的訊息，發現對方多使用通話功能直接聯繫，文字訊息也都在事後收回，實在有違常理，經過員警一一剖析，也讓趙姓男子有所警覺，打消了匯款的念頭。

第三警分局提醒，一般大眾若沒有事先進行研究，很難了解虛擬貨幣的全貌，經常讓詐騙集團有機可趁，利用似是而非的話術，讓許多渴望實現財富自由的民眾踏進陷阱，這也是假投資成為最常見、損失金額最大詐騙類型的原因。