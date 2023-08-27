快訊

台東今傳飯店泳池疑氯氣外洩 共11名旅客不適送醫

美博士後薪資減半回台卻卡關 新進助理教授該學會2件事

戴蘋果降噪耳機睡覺被「來電鈴聲」嚇醒失眠！內行人「2設定」直接睡翻了

22歲救助訓練塔拆除 讓消防員掉下第一滴男兒淚 重生地點曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣消防局因無正式訓練基地，長久以來都在竹北分隊後方簡易搭設約3樓高的救助訓練塔進行相關訓練，不少消防員回憶：「在上面掉下第一滴的男兒淚」，但高齡22歲的救助訓練塔因嚴重鏽蝕，因安全考量已拆除。新竹縣消防局預計在新建的園區消防分隊打造消防救災訓練教育基地，目前正報請中央申請中，過度時期將使用各分隊現有資源進行訓練。

談起救助訓練塔前身，新竹縣消防局教育訓練科長林源淵指出，約在2001年，竹東分隊採用依附在分隊建物方式，用鷹架簡易搭造起第一座救助訓練塔，後來因停車、場地問題，2011年左右將整座救助訓練塔遷移至竹北分隊，往後就在此進行救助隊證照訓練，主要項目為繩索上登、下降、橫渡，模擬高處、低處繩索架設等。

由於救助訓練塔約近3層樓高，消防員僅能靠一條繩索，橫渡跨距約25公尺，雖下方有護網等保護措施，但仍要克服內心恐懼，因此不少消防員在此流下男兒淚，幸好最終在教官鼓勵下都能勇敢突破、克服心魔。至於訓練塔拆除的過渡時期，將利用各分隊駐地現有資源訓練，繩索上登、下降部分，將直接在分隊裡找適當點架設訓練。

火災搶救、救助隊教官黃健原回憶，這座救助訓練塔由已故的總教官吳學昇帶領救助教官團進行規劃搭建，近22年來為消防局培訓出共計12期、約500位的救助隊人員，於此塔參與複訓人次更超過6000人次，因日曬雨淋，大部分鐵件均已嚴重生鏽不堪使用，因安全考量忍痛於今年8月拆除。

黃健原說，這20多年來，同仁細心呵護這座訓練塔，即使被6000多人踩踏蹂躪，但它仍堅守崗位，如今救助訓練塔功成身退，也將跟總教官吳學昇一樣長眠，雖訓練塔因故拆除，未來也將持續規劃設計新的訓練塔，傳承總教官吳學昇的消防精神，確保新竹縣民安全。

因設計的新式訓練塔經費接近3500萬，加上目前各分隊均無適合用地，新竹縣消防局長陳中振表示，竹科目前無消防分隊，規畫將由新竹縣消防局進駐，竹科管理局也無償提供土地興建消防廳舍，評估後很適合在此打造成教育訓練基地，新的訓練塔也會在此規劃、建置。園區分隊（暫名）興建計畫都已報請中央爭取中，未來將朝「消防救災訓練教育基地」目標努力。

不少消防員回憶在救助訓練塔上面掉下第一滴的男兒淚，但高齡22歲的救助訓練塔因嚴重鏽蝕，因安全考量已拆除。圖／新竹縣消防局提供
不少消防員回憶在救助訓練塔上面掉下第一滴的男兒淚，但高齡22歲的救助訓練塔因嚴重鏽蝕，因安全考量已拆除。圖／新竹縣消防局提供
由於救助訓練塔約近3層樓高，消防員僅能靠一條繩索，橫渡跨距約25公尺，雖下方有護網等保護措施，但仍要克服內心恐懼。圖／新竹縣消防局提供
由於救助訓練塔約近3層樓高，消防員僅能靠一條繩索，橫渡跨距約25公尺，雖下方有護網等保護措施，但仍要克服內心恐懼。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局因無正式訓練基地，長久以來都在竹北分隊後方簡易搭設約3樓高的救助訓練塔進行相關訓練。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局因無正式訓練基地，長久以來都在竹北分隊後方簡易搭設約3樓高的救助訓練塔進行相關訓練。圖／新竹縣消防局提供
救助訓練塔近22年來為消防局培訓出共計12期、約500位的救助隊人員。圖／新竹縣消防局提供
救助訓練塔近22年來為消防局培訓出共計12期、約500位的救助隊人員。圖／新竹縣消防局提供

新竹 教官 消防員

延伸閱讀

屏東午後雷陣雨溪水暴漲 4人泰武鄉溯溪一度受困

天氣炎熱宜蘭抓斗車路上起火 趕緊停加油站用洗車水滅火

保警歸建新竹縣支援警力減少 縣警局承諾彈性調度維持運作

影／桃機消防員招考今進行體測 到考49人錄取率26％

相關新聞

台東今傳飯店泳池疑氯氣外洩 共11名旅客不適送醫

台東知本溫泉區今上午傳出有飯店泳池疑似氯氣外洩，造成大人小孩共11人身體不適症狀，消防隊據報趕往現場，分別將人送往醫院治...

新竹峨嵋湖玩SUP 男沒穿救生衣落水溺斃

苗栗江姓男子前天與同事一行十人，前往到新竹縣峨眉湖玩立式划槳（ＳＵＰ）卻意外落水，搜救人員昨天在水底找到氣絕多時的江男，...

海巡查獲10噸劣質菸絲 市值4000萬

海巡署台中查緝隊破獲雲林、台中兩處私菸上下游工廠，起獲逾十公噸菸絲，可製成八十萬包香菸，估計市值四千萬元。業者以自創品牌...

聯結車國2急煞鋼柱飛出砸中保時捷 釀6車追撞1人送醫

國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點20分有輛載運固定式天車橫樑的聯結車，疑未保持安全距離急煞釀6...

高雄男違規遭警攔報表哥假名 口罩拉下差太多警揭謊言

潘姓男子前天騎機車行經高雄市區一處路口，因轉彎未打方向燈，被警網撞見攔查；潘聲稱機車是表弟的，報表哥名字供查核，警方發現...

22歲救助訓練塔拆除 讓消防員掉下第一滴男兒淚 重生地點曝

新竹縣消防局因無正式訓練基地，長久以來都在竹北分隊後方簡易搭設約3樓高的救助訓練塔進行相關訓練，不少消防員回憶：「在上面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦