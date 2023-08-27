22歲救助訓練塔拆除 讓消防員掉下第一滴男兒淚 重生地點曝

新竹縣消防局因無正式訓練基地，長久以來都在竹北分隊後方簡易搭設約3樓高的救助訓練塔進行相關訓練，不少消防員回憶：「在上面掉下第一滴的男兒淚」，但高齡22歲的救助訓練塔因嚴重鏽蝕，因安全考量已拆除。新竹縣消防局預計在新建的園區消防分隊打造消防救災訓練教育基地，目前正報請中央申請中，過度時期將使用各分隊現有資源進行訓練。

談起救助訓練塔前身，新竹縣消防局教育訓練科長林源淵指出，約在2001年，竹東分隊採用依附在分隊建物方式，用鷹架簡易搭造起第一座救助訓練塔，後來因停車、場地問題，2011年左右將整座救助訓練塔遷移至竹北分隊，往後就在此進行救助隊證照訓練，主要項目為繩索上登、下降、橫渡，模擬高處、低處繩索架設等。

由於救助訓練塔約近3層樓高，消防員僅能靠一條繩索，橫渡跨距約25公尺，雖下方有護網等保護措施，但仍要克服內心恐懼，因此不少消防員在此流下男兒淚，幸好最終在教官鼓勵下都能勇敢突破、克服心魔。至於訓練塔拆除的過渡時期，將利用各分隊駐地現有資源訓練，繩索上登、下降部分，將直接在分隊裡找適當點架設訓練。

火災搶救、救助隊教官黃健原回憶，這座救助訓練塔由已故的總教官吳學昇帶領救助教官團進行規劃搭建，近22年來為消防局培訓出共計12期、約500位的救助隊人員，於此塔參與複訓人次更超過6000人次，因日曬雨淋，大部分鐵件均已嚴重生鏽不堪使用，因安全考量忍痛於今年8月拆除。

黃健原說，這20多年來，同仁細心呵護這座訓練塔，即使被6000多人踩踏蹂躪，但它仍堅守崗位，如今救助訓練塔功成身退，也將跟總教官吳學昇一樣長眠，雖訓練塔因故拆除，未來也將持續規劃設計新的訓練塔，傳承總教官吳學昇的消防精神，確保新竹縣民安全。