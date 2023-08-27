台東今傳飯店泳池疑氯氣外洩 共11名旅客不適送醫

台東知本溫泉區今上午傳出有飯店泳池疑似氯氣外洩，造成大人小孩共11人身體不適症狀，消防隊據報趕往現場，分別將人送往醫院治療，幸均無生命危險。目前消防人員及飯店正了解檢視中。

今天上午9點多，消防局接獲通報知本溫泉區有一家飯店疑似氯氣外洩，造成多位民眾身體不適，隨即出動救護車前往，抵達現場時，有3名大人及9名小孩咳嗽、作噁及頭暈等症狀，意識清楚。

消防人員隨即將身體不適旅客分送馬偕、東基及東榮醫院治療，所幸均無生命危險。有旅客表示，他在泳池旁休息，就先看到一陣白煙飄散，隨後聞到的刺鼻味，就聽到有人感覺不舒服。