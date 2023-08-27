高雄男違規遭警攔報表哥假名 口罩拉下差太多警揭謊言
潘姓男子前天騎機車行經高雄市區一處路口，因轉彎未打方向燈，被警網撞見攔查；潘聲稱機車是表弟的，報表哥名字供查核，警方發現他身形和照片中人不一樣，要求他拉下口罩，結果一查潘就是車主本人，還具詐欺通緝身分，直接上銬逮捕。
警方指出，潘姓男子（30歲）前天上午11時許，騎機車行經苓雅區三多一路與武嶺街口，因轉彎未打方向燈且行車彎來彎去，被巡邏的鳳山警分局新甲派出所警員林柏寓、張子威撞見，趁潘在前方路口停等紅燈時，趨前攔查。
警方問潘男「機車是你的嗎？」潘隨口回「我表弟的」，並報表哥名供攔查，警方根據身分查詢，發現小電腦出現的照片和潘長相不太一樣，問「這以前的照片嗎」，見潘支吾其詞，當下要求潘拉下口罩比對。
警方發覺潘報的是表哥假名，再查詢機車主人，發現潘就是車主，警方查出潘8月因涉詐欺案被通緝，二話不說，直接將潘上銬逮捕，警詢後解送歸案。
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