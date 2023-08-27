網約火辣美女嘿咻過夜 男子險遭詐騙6千

36歲胡姓男子，在網路交友社交平台軟體認識暱稱「小雅」女網友，兩人加LINE好友聊天交談甚歡，她自稱有兼職援交服務，昨晚相約見面，雙方談妥以購買6千元遊戲點數回傳後就能援交，所幸遇到巡邏員警關懷詢問，機警保住他積蓄。

台南市警二分局海安派出所警員劉高明、黃順發昨日晚間9點多巡邏，在中西區康樂街超商前發現一名男子神情緊張、焦慮不安，員警主動上前關心。

胡向警方表示，他日前在網路上認識一名女網友「小雅」加好友後相約援交，對方傳來面容姣好、身材火辣、穿著低胸小露乳溝的美女照，並談及援交事宜，相約晚間9點多見面。雙方談妥90分鐘3千元價格進行全套性服務，有舌吻，吃鮑魚，全身性感漫遊等服務，過夜6千元不限次數。

胡至康樂街超商購買6千元點數，但女網友「小雅」見胡遲遲未將購買證明拍照回傳，下秒「小雅」竟再用LINE傳來砍人的血腥影片恫嚇，並且告訴胡男，這是豹哥叫我傳給你的，以轉達「豹哥」對他未交付點數的不滿，藉此讓胡心生恐懼，能趕快交付購買證明。