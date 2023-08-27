宜蘭青少年毒品案減 詐欺案變多

彩虹菸內含多種混合毒品，逐漸成為宜蘭青少年毒品的大宗。記者陳敬丰／攝影 宜蘭縣警局統計，青少年涉案類型由高居不下的毒品案，漸漸轉為詐欺為大宗，警局少年隊長賴漢洋說，現在提款機附近有監視器，帳戶能查到金流，青少年充當車手或人頭帳戶很容易就能抓到，重點是預防，少年隊會與教育處、各校合作，定期舉辦宣導。

縣警局昨辦「守護少年，無毒蘭陽」青春專案反毒、識詐宣導，縣長林姿妙、議長張勝德等人出席；林姿妙表示，少年課餘可以多參加社團培養正當興趣，遠離毒品、詐欺與色情。

少年隊指出，近年校園毒品的件數有所減輕，從過去一年數十件，到如今每年不到10件，一方面是這幾年反毒專案的執行成果，一方面也是周期性的低谷，不能保證之後會否上升；此外，校園常見毒品也從粉末狀的K他命、用咖啡包裝的卡西酮等，轉變成多種毒品混和的彩虹菸為主。

相對校園毒品，青少年涉詐欺案仍是居高不下，雖然今年數字較去年也有下降，仍達10多件以上。過去青少年涉詐以車手為主，去年就有26件，但今年有所下降，不到10件；另一方面，人頭帳戶的件數雖也下降，仍多達17件，是目前的大宗。

賴漢洋認為，實例宣導對青少年最有說服力，用新聞說明，賣掉人頭帳戶賺個幾萬元，被抓到可能面臨上百萬求償，青少年付不出錢，只能轉嫁到家庭負擔；縣內偏鄉學校案件數較多，據他觀察，加大宣導力度後，件數都有所下降。

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