聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭青少年毒品案減 詐欺案變多

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

彩虹菸內含多種混合毒品，逐漸成為宜蘭青少年毒品的大宗。記者陳敬丰／攝影
彩虹菸內含多種混合毒品，逐漸成為宜蘭青少年毒品的大宗。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣警局統計，青少年涉案類型由高居不下的毒品案，漸漸轉為詐欺為大宗，警局少年隊長賴漢洋說，現在提款機附近有監視器，帳戶能查到金流，青少年充當車手或人頭帳戶很容易就能抓到，重點是預防，少年隊會與教育處、各校合作，定期舉辦宣導。

縣警局昨辦「守護少年，無毒蘭陽」青春專案反毒、識詐宣導，縣長林姿妙、議長張勝德等人出席；林姿妙表示，少年課餘可以多參加社團培養正當興趣，遠離毒品、詐欺與色情。

少年隊指出，近年校園毒品的件數有所減輕，從過去一年數十件，到如今每年不到10件，一方面是這幾年反毒專案的執行成果，一方面也是周期性的低谷，不能保證之後會否上升；此外，校園常見毒品也從粉末狀的K他命、用咖啡包裝的卡西酮等，轉變成多種毒品混和的彩虹菸為主。

相對校園毒品，青少年涉詐欺案仍是居高不下，雖然今年數字較去年也有下降，仍達10多件以上。過去青少年涉詐以車手為主，去年就有26件，但今年有所下降，不到10件；另一方面，人頭帳戶的件數雖也下降，仍多達17件，是目前的大宗。

賴漢洋認為，實例宣導對青少年最有說服力，用新聞說明，賣掉人頭帳戶賺個幾萬元，被抓到可能面臨上百萬求償，青少年付不出錢，只能轉嫁到家庭負擔；縣內偏鄉學校案件數較多，據他觀察，加大宣導力度後，件數都有所下降。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 詐欺 林姿妙 反毒 偏鄉學校 提款機

延伸閱讀

宜蘭青少年犯罪型態轉變 毒品下降、詐欺案件成大宗

許芳宜SOLO身體影像藝術展 羅東文化工場登場

「高速公路下整片都會淹水」 宜蘭林和源排水新建閘門

雙北世壯運賽事跨縣市舉辦 盼國際賽事推動地方觀光

相關新聞

新竹峨嵋湖玩SUP 男沒穿救生衣落水溺斃

苗栗江姓男子前天與同事一行十人，前往到新竹縣峨眉湖玩立式划槳（ＳＵＰ）卻意外落水，搜救人員昨天在水底找到氣絕多時的江男，...

宜蘭青少年毒品案減 詐欺案變多

宜蘭縣警局統計，青少年涉案類型由高居不下的毒品案，漸漸轉為詐欺為大宗，警局少年隊長賴漢洋說，現在提款機附近有監視器，帳戶...

聯結車國2急煞鋼柱飛出砸中保時捷 釀6車追撞1人送醫

國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點20分有輛載運固定式天車橫樑的聯結車，疑未保持安全距離急煞釀6...

高雄高楠公路暗夜大火救出6人 賴清德競選廣告也遭殃

高雄高楠公路上某透天民宅今晚9時許竄出熊熊大火，該樓房外頭懸掛副總統賴清德助綠營民代的競選布條，整棟樓自冒出火舌後，火勢就一發不可收拾，甚至一度延燒至鄰舍，所幸，消防局9時35分許撲滅火勢，除先前已救出的55歲黃姓婦人外，另有5人相繼救出。

高雄高楠公路樓房大火3人受困火海 警消現場注水灌救中

高雄高楠公路今晚9時許，一棟路旁樓房冒出火舌，有民眾聽到裡面有怪異的碰碰聲響，現場也有民眾拿起滅火器協助滅火，但是火勢過...

屏東午後雷陣雨溪水暴漲 4人泰武鄉溯溪一度受困

屏東縣山區今下起午後雷陣雨，消防局今傍晚17點39分接獲報案，2男2女到泰武鄉萬安深水潭溯溪，因午後雷陣雨溪水暴漲受困，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦