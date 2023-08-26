聯結車國2急煞鋼柱飛出砸中保時捷 釀6車追撞1人送醫

國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點20分有輛載運固定式天車橫樑的聯結車，疑未保持安全距離急煞釀6車連環撞及1名駕駛輕傷，並造成前方保時捷凱燕遭飛出H型鋼柱砸中；網友歪樓，大讚保時捷能扛得住至少1噸重的鋼柱，可見安全性很強，也成為車商最強的免費廣告。

國道警察局第一公路警察大隊深夜說明，勤務指揮中心今天傍晚5點28分接獲通報，國道2號西向6公里大竹交流道出口路段有6部車事故，立刻調派巡邏車前往處理，發現1名劉姓駕駛輕傷但意識清楚，緊急送林口長庚醫院。

國道警方表示，肇禍的是22歲曾姓男子，駕駛聯結車行經大竹交流道出口前路段，因前方車流回堵，曾男疑似未保持安全距離而急煞追撞前車，車上裝載H型鋼梁因捆紮未牢固，以致脫落波及前方車輛肇事，總計造成6車追撞事故，所幸劉姓駕駛輕傷無大礙，6名駕駛人經警方施以酒測，未發現有酒精濃度反應，詳細的肇事原因待進一步釐清。

國道警方說，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元不等，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照；未依規定捆紮牢固致掉落，違反道路交通管理處罰條例，可處3000元以上至18000元以下罰鍰，警方也依法製單。