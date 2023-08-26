聯結車國2急煞鋼柱飛出砸中保時捷 釀6車追撞1人送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點20分有輛載運固定式天車橫樑的聯結車，疑未保持安全距離急煞釀6車連環撞及1名駕駛輕傷，並造成前方保時捷凱燕遭飛出H型鋼柱砸中；網友歪樓，大讚保時捷能扛得住至少1噸重的鋼柱，可見安全性很強，也成為車商最強的免費廣告。

國道警察局第一公路警察大隊深夜說明，勤務指揮中心今天傍晚5點28分接獲通報，國道2號西向6公里大竹交流道出口路段有6部車事故，立刻調派巡邏車前往處理，發現1名劉姓駕駛輕傷但意識清楚，緊急送林口長庚醫院。

國道警方表示，肇禍的是22歲曾姓男子，駕駛聯結車行經大竹交流道出口前路段，因前方車流回堵，曾男疑似未保持安全距離而急煞追撞前車，車上裝載H型鋼梁因捆紮未牢固，以致脫落波及前方車輛肇事，總計造成6車追撞事故，所幸劉姓駕駛輕傷無大礙，6名駕駛人經警方施以酒測，未發現有酒精濃度反應，詳細的肇事原因待進一步釐清。

國道警方說，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元不等，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照；未依規定捆紮牢固致掉落，違反道路交通管理處罰條例，可處3000元以上至18000元以下罰鍰，警方也依法製單。

國道警方再次呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，維護行車安全。

國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點多發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中，畫面相當驚悚，卻也為車商打了免費廣告。記者陳恩惠／翻攝
國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點多發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中，畫面相當驚悚，卻也為車商打了免費廣告。記者陳恩惠／翻攝
國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點多發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中。記者陳恩惠／翻攝
國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點多發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中。記者陳恩惠／翻攝
國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點多發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中，畫面相當驚悚。記者陳恩惠／翻攝
國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點多發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中，畫面相當驚悚。記者陳恩惠／翻攝
國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點多發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中，畫面相當驚悚。記者陳恩惠／翻攝
國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點多發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中，畫面相當驚悚。記者陳恩惠／翻攝

國道 警察

延伸閱讀

國道1竹北段2車追撞 駕駛疑未繫安全帶 拋飛車外無生命跡象

公路操控已封頂，越野也不放過！大規模改款Porsche Cayenne試駕

影／台灣保時捷推出全新Cayenne！林書豪和弟弟連袂主演廣告新片

西濱快速道路4輛大小車追撞 3人受傷送醫

相關新聞

影／資源回收鐵皮屋驚傳火警！出動43車78人搶救中 全面燃燒畫面曝

新北市消防局今晚8時13分獲報，板橋區長江路三段1巷內，一棟處理資源回收場用途的一層樓鐵皮屋，發生火警，冒出大量火煙。

駕駛老來得子…為安撫3歲女兒沒看紅燈 撞飛重機騎士身亡釀悲劇

宜蘭礁溪今天上午發生死亡車禍，67歲吳姓男子駕駛三菱自小客車闖紅燈，撞飛騎重機的23歲張姓男子，張男送醫後不治身亡。據了...

影／台南北安橋傳女子落水意外 警消出動船艇搜救中

台南北區北安橋西側往出海口方向晚間6時55分傳出有名女子不慎落水，有對情侶目睹其經過，且看她在水面上載浮載沉後不見人影，...

屏東午後雷陣雨溪水暴漲 4人泰武鄉溯溪一度受困

屏東縣山區今下起午後雷陣雨，消防局今傍晚17點39分接獲報案，2男2女到泰武鄉萬安深水潭溯溪，因午後雷陣雨溪水暴漲受困，...

塗鴉怪客全台跑！北中南4列車遭噴漆多共同點 警不排除計畫性犯案

台鐵日前有列車車廂遭人噴漆塗鴉，台北、台中、高雄捷運近日也接連有列車車廂遭人侵入機廠噴漆塗鴉，北中南接連發生類似案件，警...

指導工作過嚴厲…4越籍移工酒後失控 爆打台籍師傅遭法辦

越南籍移工黎、潘、范、楊4男，不滿台籍師傅杜男平日指導工作過於嚴厲。昨天晚上盛著酒意，4人手持鐵材、徒手毆打杜男成傷，送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦