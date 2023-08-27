聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹峨嵋湖玩SUP 男沒穿救生衣落水溺斃

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍胡蓬生／新竹報導

江姓男子前天在新竹縣峨眉湖玩立式划槳，沒想到卻意外落水，搜救人員昨天在獅頭坪水域尋獲江男遺體。圖／消防局提供
江姓男子前天在新竹縣峨眉湖玩立式划槳，沒想到卻意外落水，搜救人員昨天在獅頭坪水域尋獲江男遺體。圖／消防局提供
苗栗江姓男子前天與同事一行十人，前往到新竹峨眉湖玩立式划槳（ＳＵＰ）卻意外落水，搜救人員昨天在水底找到氣絕多時的江男，由於適逢民俗月，當地居民議論是「抓交替」。農田水利署苗栗管理處強調，該水域禁止民眾未經申請許可就下水，將加強巡視。

江男是家中獨子，從事婚禮布展工作，前天與同事到事發水域旁的咖啡廳舉辦公司團建，一行人自行帶來ＳＵＰ下水，詎料下午三點多，江男被友人目睹突然從板上向後摔倒，掙扎數秒就沉入水中，來不及搶救。

農水署苗管處表示，峨眉湖為大埔水庫蓄水區，禁止一般民眾未經申請許可從事水上活動，過去僅核可消防局水域訓練，或公務單位教育活動。此次事發民眾未申請許可，私自攜帶遊具下水已違法，且事發地非主庫區，是距工作站五公里遠的上游河段。

苗管處坦承過去有零星發現民眾下水遊玩，多是口頭規勸，但民眾多是在假日偷偷下水，執法困難，未來若發現違法下水，將立即以水利法裁罰。

新竹縣府表示，峨眉湖早已公告為新竹縣危險水域，岸邊也都矗立有禁止戲水告示牌，除非是因比賽、訓練等原因向縣府申請，否則私自下水都違法。

當地居民指出，峨眉湖是新竹著名水上活動地點，有民間業者經營水上活動已久，七年前曾在相同位置發生男子騎水上摩托車溺斃失蹤，但只要是在地人，都不會想下水，因為水底淤泥非常厚，一但落水就可能深陷其中，且峨眉湖水質混濁，上游農戶排放廢汙水優養化嚴重，不懂為何外地年輕人如此熱中前來玩水。

由於事發過程全被拍下，ＳＵＰ教練鄞偉民看完影片表示，江男一行人不僅未穿救生衣，也未套腳繩就上板，沒了「生命線」，一旦落水便難以自救。

新竹 摩托車 生命線 峨眉湖 水庫

延伸閱讀

23歲男划SUP落水滅頂亡 專業教練揪關鍵「沒套生命線」

影／抓交替？峨眉湖溺水男尋獲 恐怖巧合...7年前落水男至今仍失蹤

影／新竹峨眉湖SUP悲劇瞬間曝光 男子掙扎數秒沉入水底

獨／新竹峨眉湖玩立式划槳 重心不穩落水…警消緊急搜救中

相關新聞

新竹峨嵋湖玩SUP 男沒穿救生衣落水溺斃

苗栗江姓男子前天與同事一行十人，前往到新竹縣峨眉湖玩立式划槳（ＳＵＰ）卻意外落水，搜救人員昨天在水底找到氣絕多時的江男，...

宜蘭青少年毒品案減 詐欺案變多

宜蘭縣警局統計，青少年涉案類型由高居不下的毒品案，漸漸轉為詐欺為大宗，警局少年隊長賴漢洋說，現在提款機附近有監視器，帳戶...

聯結車國2急煞鋼柱飛出砸中保時捷 釀6車追撞1人送醫

國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，今天傍晚5點20分有輛載運固定式天車橫樑的聯結車，疑未保持安全距離急煞釀6...

高雄高楠公路暗夜大火救出6人 賴清德競選廣告也遭殃

高雄高楠公路上某透天民宅今晚9時許竄出熊熊大火，該樓房外頭懸掛副總統賴清德助綠營民代的競選布條，整棟樓自冒出火舌後，火勢就一發不可收拾，甚至一度延燒至鄰舍，所幸，消防局9時35分許撲滅火勢，除先前已救出的55歲黃姓婦人外，另有5人相繼救出。

高雄高楠公路樓房大火3人受困火海 警消現場注水灌救中

高雄高楠公路今晚9時許，一棟路旁樓房冒出火舌，有民眾聽到裡面有怪異的碰碰聲響，現場也有民眾拿起滅火器協助滅火，但是火勢過...

屏東午後雷陣雨溪水暴漲 4人泰武鄉溯溪一度受困

屏東縣山區今下起午後雷陣雨，消防局今傍晚17點39分接獲報案，2男2女到泰武鄉萬安深水潭溯溪，因午後雷陣雨溪水暴漲受困，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦