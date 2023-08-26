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高雄高楠公路暗夜大火救出6人 賴清德競選廣告也遭殃

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄高楠公路1694號透天4層樓民宅今晚9時許竄出熊熊大火，該外頭懸掛副總統賴清德助綠營民代的競選布條，整棟樓自冒出火舌後，火勢就一發不可收拾，甚至一度延燒至隔壁鄰舍，所幸，消防局9時35分許迅速將火勢撲滅，除先前已救出的55歲黃姓婦人外，另有5人相繼救出。

目擊者指出，起火點疑似自一樓先冒出火煙，現場有人緊急先拿出滅火器死命往裡頭噴，也有人拿細水管試圖灌水，但水小得可憐，不久就聽見屋內有閃光爆開，火苗快速延燒，連鄰舍也遭殃，有火煙竄入。

警方表示，該棟樓為4層透天民宅，一樓平時有做小吃生意，該址上層為分租套房，消防員自9時35分許完成撲滅火勢後，進行地毯式搜索有無受困民眾。

據悉，當時54歲陳姓屋主與55歲黃姓妻子與另4名租客都在屋內，分別是62歲姚姓男子、46歲潘姓男子、59歲張姓男子、64歲陳姓男子，其中3人在1樓自行脫困，消防隊員在其他樓層架雙層梯再救出3人，所幸該樓6名住戶均輕微嗆傷，其中有人雖手部輕微燒燙傷，並無生命危險。

警方已初步檢視火警現場，尚未發現有人為縱火跡象，後續將由火調人員進一步鑑定釐清。

高雄高楠公路今晚有民宅發生大火，該樓房外頭懸掛副總統賴清德助綠營民代的競選布條，也遭祝融燒毀。圖／讀者提供
高雄高楠公路今晚有民宅發生大火，該樓房外頭懸掛副總統賴清德助綠營民代的競選布條，也遭祝融燒毀。圖／讀者提供

透天 消防員 賴清德

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