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新北資源回收鐵皮屋傳火警！出動43車78人搶救 全面燃燒畫面曝光

3年前獲掌上明珠…6旬男撞死重機騎士 為安撫愛女沒看號誌釀悲劇

礁溪死亡車禍事件背後 老來得子為安撫3歲女兒沒看紅燈

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪今天上午發生死亡車禍，67歲吳姓男子駕駛三菱自小客車闖紅燈，撞飛騎重機的23歲張姓男子，張男送醫後不治身亡。據了解，吳男車上還載著3歲的小女兒，為了安撫她沒有注意紅綠燈，釀成這起悲劇；張男的家屬稍早趕到宜蘭，強忍悲痛完成相驗。

警方調查，宜蘭人吳男上午7時許駕車沿大塭路由東向西行駛，上午7時許經過玉龍路口，闖紅燈撞上沿玉龍路由南向北行駛的張男，將人撞飛超過一層樓高，跌落路旁超商門前，汽機車雙雙衝進路邊，具嚴重毀損；警方到場時，張男已失去呼吸心跳，送醫後不治。

據了解，吳男從事小本生意，雖然已年過六旬，3年前卻意外老來得子，妻子懷孕生下了最小的女兒，自然加倍疼愛；這次載她外出，小女孩在車上偶有哭鬧，吳男忙著安撫女兒，卻沒意識到前方燈號已經改變，就這麼撞上張男。

據悉，張男是新北人，大學肄業後四處打工，並未與家人同住；這個周末獨自一人出租重機，到宜蘭旅遊散心，卻遭此意外。監視器畫面顯示，張男最後有發現右側汽車撞來，做出閃避動作，但2車都未減速，終究閃避不及。

張男的家屬接獲警方通知，從新北趕到宜蘭，上午還塞在高速公路上，下午到達宜蘭後見到業已冰冷的親人，只能強忍悲痛走完相驗程序。據了解，張男家屬並未與肇事的吳男衝突，兩造當相當淡定；吳男完全坦承是自己的疏失，非常後悔，也會負起一切法律責任。

吳姓男子疑因照顧車上孩子，未注意燈號變換，釀成悲劇。記者陳敬丰／翻攝
吳姓男子疑因照顧車上孩子，未注意燈號變換，釀成悲劇。記者陳敬丰／翻攝
礁溪鄉今早傳死亡車禍，吳姓男子駕駛三菱汽車闖紅燈，撞上重機騎士張姓男子，後者送醫後不治。記者陳敬丰／翻攝
礁溪鄉今早傳死亡車禍，吳姓男子駕駛三菱汽車闖紅燈，撞上重機騎士張姓男子，後者送醫後不治。記者陳敬丰／翻攝
張姓男子獨自租重機到宜蘭遊玩，卻遭闖紅燈汽車撞擊，整個人從路中飛到路旁超商門口，送醫後仍不治。記者陳敬丰／翻攝
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宜蘭 撞飛

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