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指導工作過嚴厲…4越籍移工酒後失控 爆打台籍師傅遭法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

越南移工黎、潘、范、楊4男，不滿台籍師傅杜男平日指導工作過於嚴厲。昨天晚上盛著酒意，4人手持鐵材、徒手毆打杜男成傷，送醫無大礙。工廠負責人施男拉開雙方，旋即將4名移工載往派出所投案。警方一查赫見黎、潘兩男為失聯移工，警詢後依妨害秩序罪嫌送辦4人，另黎、潘2男失聯依法解送專勤隊收容。

據了解，越南籍移工黎男（30歲、2019年失聯）、潘男（31歲、2022年失聯）、范男（27歲）、楊男（30歲）等四人，在新北市五股區凌雲路三段某間鋼鐵加工廠工作。4人不滿工廠一名台籍師傅杜男（43歲），平日指導工作過於嚴厲。昨天晚上10時許，4人藉著與杜男黃湯下肚之際，持鐵材、徒手將杜男毆打成傷，所幸杜男送醫後並無大礙。

事發當下工廠負責人施男見狀衝前攔阻，旋即將動手4人趕上車載往派出所投案。警方一查赫見黎、潘兩人為失聯移工，杜男不願提告，警詢後依妨害秩序罪嫌將4人送辦；另依入出國及移民法將黎、潘2男解送移民署專勤隊收容。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

4名越南籍移工徒手、持鐵材將杜男毆打挫傷，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
4名越南籍移工徒手、持鐵材將杜男毆打挫傷，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
4名越南籍移工徒手、持鐵材將杜男毆打挫傷，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
4名越南籍移工徒手、持鐵材將杜男毆打挫傷，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

移工 移民署 越南 新北

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