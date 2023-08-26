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塗鴉怪客全台跑！北中南4列車遭噴漆多共同點 警不排除計畫性犯案

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台鐵日前有列車車廂遭人噴漆塗鴉，台北、台中、高雄捷運近日也接連有列車車廂遭人侵入機廠噴漆塗鴉，北中南接連發生類似案件，警方積極偵辦中；據悉台北市北投分局、捷運警察隊介入後鎖定2名犯嫌涉案，但確切身分、行蹤待釐清。

警方調查，停放在台鐵局樹林調車場的EMU3000列車車廂，8月13日遭不明人士潛入噴漆塗鴉；台中捷運尾軌區8月24日也遭2人侵入，列車車廂外部被噴漆塗鴉；高雄捷運大寮、岡山北機廠在8月25日凌晨分別遭人闖入，4人分兩組侵入兩處機場，對列車車廂噴漆塗鴉。

北捷運北投機廠8月24日凌晨3時許也遭2人闖入，攀爬圍籬進入廠區後對列車車廂外部噴漆塗鴉；台北市警方獲報後由北投分局、捷運警察隊派員共組專案小組追查，涉案2人確切身分、犯後行蹤仍待查。

警方初查，北中南4件塗鴉案風格相近、字樣不同，捷運車廂塗鴉案案發時間尤其接近，塗鴉位置也類似，且幾乎都是兩人一組犯案，不排除有集團、計畫性；由於案發地點是機廠、車廠，幾乎都位處人煙稀少處，監視器設備布建密度較低，偵辦難度不低，警方仍持續追查中。

台中捷運列車前晚停放在高鐵台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母。圖／中捷公司提供
台中捷運列車前晚停放在高鐵台中站尾軌區，遭不明人士闖入塗鴉，兩節車廂大面積被噴上彩色英文字母。圖／中捷公司提供
高雄捷運列車今晨遭人惡意塗鴉，高捷員工清潔遭塗鴉的列車。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運列車今晨遭人惡意塗鴉，高捷員工清潔遭塗鴉的列車。圖／高雄捷運公司提供
台中捷運車廂昨晚遭到不明人士塗鴉，警方已鎖定2名可疑人士，全力追緝中。記者趙容萱／翻攝
台中捷運車廂昨晚遭到不明人士塗鴉，警方已鎖定2名可疑人士，全力追緝中。記者趙容萱／翻攝
台中捷運一列停放於高鐵台中站尾軌區的備用車，昨晚遭不明人士闖入塗鴉。圖／中捷公司提供
台中捷運一列停放於高鐵台中站尾軌區的備用車，昨晚遭不明人士闖入塗鴉。圖／中捷公司提供
台鐵樹林調車場今天凌晨遭人闖入，噴漆塗鴉破壞自強號新款EMU3000電聯車，台鐵局委託清潔公司處理，已於下午2時20分通報全部清除完畢。圖／台鐵局提供
台鐵樹林調車場今天凌晨遭人闖入，噴漆塗鴉破壞自強號新款EMU3000電聯車，台鐵局委託清潔公司處理，已於下午2時20分通報全部清除完畢。圖／台鐵局提供
高雄捷運列車遭人塗鴉。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運列車遭人塗鴉。圖／高雄捷運公司提供
台中捷運車廂昨晚遭到不明人士塗鴉，警方已鎖定2名可疑人士，全力追緝中。記者趙容萱／翻攝
台中捷運車廂昨晚遭到不明人士塗鴉，警方已鎖定2名可疑人士，全力追緝中。記者趙容萱／翻攝

台中捷運 車廂 警察 北捷

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