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林口汽車未禮讓直行車…迴轉衝撞紅牌重機 騎士遭抛飛重摔命危

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

于姓女子開一輛汽車疑未先禮讓直行車，直接人車從新北市林口區文化三路迴轉，當場碰撞對向汪男所騎紅牌重機，汪男抛飛重摔落地，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救，目前狀況並不樂觀。于姓女子沒有酒駕，騎士汪男抽血待驗，事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，于姓女子（61歲）今天下午4時許開著一輛白色汽車，沿著新北市林口區文化三路二段往桃園方向行駛，途中行經文化三路二段113巷口，疑未禮讓直行車先行直接迴轉，不慎與對向汪男（22歲）所騎乘紅牌大型重機發生碰撞，導致汪男人車失控，推撞另輛臨停汽車後才止停。

撞擊瞬間汪男抛飛重摔落地，當場沒有生命跡象，緊急送醫急救，目前傷勢嚴重還在與死神拔河。于姓女子沒有酒駕，騎士汪男抽血待驗，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

于姓女子開著白色汽車，行經新北市林口區文化三路迴轉，當場撞擊對向紅牌重機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
于姓女子開著白色汽車，行經新北市林口區文化三路迴轉，當場撞擊對向紅牌重機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
于姓女子開著白色汽車，行經新北市林口區文化三路迴轉，當場撞擊對向紅牌重機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
于姓女子開著白色汽車，行經新北市林口區文化三路迴轉，當場撞擊對向紅牌重機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
于姓女子開著白色汽車，行經新北市林口區文化三路迴轉，當場撞擊對向紅牌重機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
于姓女子開著白色汽車，行經新北市林口區文化三路迴轉，當場撞擊對向紅牌重機車，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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