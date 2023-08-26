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天氣炎熱宜蘭抓斗車路上起火 趕緊停加油站用洗車水滅火

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭1輛抓斗車今天下午載運廢棄物，駛經宜蘭市中山路、環市東路一帶，廢棄物疑因天氣炎熱起火，駕駛從後照鏡看到火光，急忙停靠在較近的廣進加油站旁，用滅火器、洗車水源試圖撲滅，消防局獲報趕到時，只剩白煙，不久將火撲滅，無人受傷，也沒有財物損失。

消防局下午5時54分許獲報，1輛抓斗車在廣進加油站路旁起火，出動宜蘭分隊，到場時看見抓斗車就停在加油站旁，駕駛與加油站員工等人用滅火器、洗車水澆灌後車斗，冒出陣陣白煙。

據了解，該車稍早在宜蘭高商操場修建工地，將修建的廢棄物如垃圾袋、PU、雜草樹枝裝上載走。開到廣進加油站附近，駕駛突然從後照鏡看見火光，驚覺後車斗載運的廢棄物因不明原因燃燒，須要尋找水源滅火，便找到路旁的加油站。

駕駛、加油站員工等人用滅火器與加油站洗車水源將火勢澆到剩下白煙，消防局宜蘭分隊到場時，僅剩收尾工作。宜蘭分隊表示，燃燒的都是廢棄物，沒有人員受傷，也無財物損失，下午6時20分許將火撲滅後便撤離，抓斗車和警方處理後續事宜後也自行離開。

宜蘭1輛抓斗車今天下午載運廢棄物，疑因天氣炎熱起火，緊急停靠加油站旁滅火。記者陳敬丰／攝影
宜蘭1輛抓斗車今天下午載運廢棄物，疑因天氣炎熱起火，緊急停靠加油站旁滅火。記者陳敬丰／攝影
載運操場整修廢棄物的貨斗車。記者陳敬丰／攝影
載運操場整修廢棄物的貨斗車。記者陳敬丰／攝影
消防局到場時，後車斗僅剩白煙，宜蘭分隊20分鐘內便將剩餘火勢撲滅。記者陳敬丰／攝影
消防局到場時，後車斗僅剩白煙，宜蘭分隊20分鐘內便將剩餘火勢撲滅。記者陳敬丰／攝影

加油站 宜蘭 廢棄物 火災

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