天氣炎熱宜蘭抓斗車路上起火 趕緊停加油站用洗車水滅火

宜蘭1輛抓斗車今天下午載運廢棄物，駛經宜蘭市中山路、環市東路一帶，廢棄物疑因天氣炎熱起火，駕駛從後照鏡看到火光，急忙停靠在較近的廣進加油站旁，用滅火器、洗車水源試圖撲滅，消防局獲報趕到時，只剩白煙，不久將火撲滅，無人受傷，也沒有財物損失。

消防局下午5時54分許獲報，1輛抓斗車在廣進加油站路旁起火，出動宜蘭分隊，到場時看見抓斗車就停在加油站旁，駕駛與加油站員工等人用滅火器、洗車水澆灌後車斗，冒出陣陣白煙。

據了解，該車稍早在宜蘭高商操場修建工地，將修建的廢棄物如垃圾袋、PU、雜草樹枝裝上載走。開到廣進加油站附近，駕駛突然從後照鏡看見火光，驚覺後車斗載運的廢棄物因不明原因燃燒，須要尋找水源滅火，便找到路旁的加油站。