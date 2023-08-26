台東警趕支援逆向超車！為閃機車失控衝民宅 電線桿也遭撞斷

台東關山警分局交通小隊1輛警邏車，今前往支援交通事故途中，疑閃避機車撞擊路邊1處鐵皮民宅並撞倒電線桿，車上林姓警員輕微擦挫傷，送醫治療後無生命危險。相關責任歸屬正釐清中。

關山警分局表示，交通小隊林姓警員開巡邏車執勤未開警鳴器部分，會加強教育訓練，至於撞擊到民宅鐵皮及電線桿造成的損壞部分，會先釐清責任歸屬後，再做後續的相關理賠事宜。

今天下午2點14分時，林姓警員駕駛巡邏車準備支援處理一起交通事故，行經途中行經至中山路與新源路口時，疑為閃避1輛機車，失控撞上路邊1處鐵皮民宅並撞倒電線桿，林警受困車內。

路經民眾見狀紛紛協助處理，將林警脫困救出，所幸林意識清楚，沒有生命危險，僅輕微擦挫傷，隨即由救護車送往醫院治療，而整個事故過程也被民眾行車紀錄器拍攝下來。

根據行車影像顯示，當時巡邏車為趕赴事故現場跨越雙黃線超車，但開在中山路與新源路口時，巡邏車已撞擊到路旁鐵皮民宅及撞倒電線桿，車頭凹陷毀損，影像中還有1輛路過機車。

不過，有民眾認為警方執勤公務，雖不受交通罰則規範，但巡邏車應該要開啟鳴笛器，提醒其他用路人，不然對員警或用路人還是會有安全上的風險。