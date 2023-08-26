影／醉男到醫院訪友遭保全阻擋 怒掏玩具槍恐嚇遭逮

新北市劉姓男子日前酒後前往醫院欲探訪住院友人，因全身酒味被醫院保全人員阻擋禁止入內，引起劉男不滿，涉嫌持隨身背包內放置的玩具槍恐嚇，警方獲報認出劉男就是經常流連福和橋下街友，循線查獲到案並查扣一把玩具槍，警詢後依恐嚇罪嫌函送新北地檢署偵辦。

據了解，劉男（53歲）於本月22日晚上酒後前往永和區耕莘醫院欲探視住院友人，由於劉男全身散發濃濃酒味，遭保全人員以逾探病時間為由，阻擋在醫院外馬路上。

劉男不滿遭保全人員阻擋，竟趁酒意涉嫌從隨身背包內，掏出一把玩具槍出言恐嚇，引起不少前往醫院及路過民眾目擊，紛紛驚嚇閃避，也有民眾持手機錄影並打電話報警。

永和警方獲報到場時，涉嫌鬧事的劉男已早一步離去，警方依民眾提供的影片，認出涉嫌持槍鬧恐嚇保全人員的劉男，就是經常流連在福和橋下的街友，於案發一小時就在橋下找到劉男，並從其背包內搜出一把玩具槍，劉男則推稱因酒醉發生什麼事情都已不記得。警詢後依恐嚇罪嫌函送新北地檢署偵辦。

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