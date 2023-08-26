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高雄7旬翁開30年賓士上路拋錨 警幫推老爺車神救援

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

72歲張姓老翁昨午駕駛逾30年車齡的賓士200型老車上路，行經高雄鳳山區一處路口時突然拋錨，由於路口車水馬龍，張心急蹲路旁打電話求助時，剛好巡邏員警經過，不顧車身滾燙，協助將車齡比兩人年齡還大的老賓士推至一旁，解了老翁燃眉之急！

警方指出，72歲張姓老翁愛車成癡，昨午駕駛車齡逾30年的賓士車上路，正午時分艷陽高照，張駕車行經鳳山區五甲一路和國泰路二段路口停等紅燈時，賓士車突然熄火，一動也不動。

因路口車流量大，張心急蹲在路旁準備打電話向保養廠求救時，適鳳山警分局新甲派出所警員黃鉑年、盧佳麟巡邏經過，見狀趨前關切。

警方得知張翁賓士車拋錨，協助推車，警方告知張「打空檔、放手煞車，我們在後面推，你隔著窗戶握方向盤推，來煞車、煞車，你打檔看看」，警方在車後不顧車身被太陽照的滾燙，將車推至不影響交通的路旁。

張告知警方，老賓士車是他的愛車，數年來花了不少錢維護保養，表示會再通知保養廠前來修理，見警方離去前，還雙手合十向警方表達感激之意。

高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，幫推老爺車神救援。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，幫推老爺車神救援。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，幫推老爺車神救援，張雙手合十感謝警方。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，幫推老爺車神救援，張雙手合十感謝警方。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，幫推老爺車神救援。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，幫推老爺車神救援。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，幫推老爺車神救援。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，幫推老爺車神救援。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，幫推老爺車神救援。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，幫推老爺車神救援。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，教張打空檔，警方在後幫推老爺車至路旁。記者石秀華／翻攝
高雄72歲張姓老翁駕駛逾30年老賓士車上路，在鳳山區一處路口拋錨，巡邏警網經過，教張打空檔，警方在後幫推老爺車至路旁。記者石秀華／翻攝

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