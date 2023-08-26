影／切換車道未注意　擦撞同向車差點釀翻覆

桃市祈姓男子昨天上午駕車自桃園區春日路往三民路，在前方路口遇上等候左轉公車，祈男不耐久候向外切換車道時，當場擦撞同向直行轎車，導致該輛轎車失控，差點翻覆並以右前後輪翹孤輪懸空的方式持續向前行駛，所幸最後穩住，四輪平安落地，桃市警桃園分局交通中隊到場處理，雙方駕駛經實施酒測值均無酒駕情事，後續肇事責任正由警方釐清中。

交通中隊小隊長潘進福說明，這起擦撞事故發生在昨（25日）天上午10點，祈男駕駛銀色轎車沿春日路往三民路方向行駛，於閃避前方左轉公車時，與右方外側車道同向、由王姓男子駕駛的白色自小客發生碰撞，導致王男的車險些翻覆。