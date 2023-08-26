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豪雨特報擴及10縣市一路下到晚間 3地慎防大雷雨

影／切換車道未注意　擦撞同向車差點釀翻覆

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市祈姓男子昨天上午駕車自桃園區春日路往三民路，在前方路口遇上等候左轉公車，祈男不耐久候向外切換車道時，當場擦撞同向直行轎車，導致該輛轎車失控，差點翻覆並以右前後輪翹孤輪懸空的方式持續向前行駛，所幸最後穩住，四輪平安落地，桃市警桃園分局交通中隊到場處理，雙方駕駛經實施酒測值均無酒駕情事，後續肇事責任正由警方釐清中。

交通中隊小隊長潘進福說明，這起擦撞事故發生在昨（25日）天上午10點，祈男駕駛銀色轎車沿春日路往三民路方向行駛，於閃避前方左轉公車時，與右方外側車道同向、由王姓男子駕駛的白色自小客發生碰撞，導致王男的車險些翻覆。

潘進福表示，2輛同向行駛的自小客車於變換車道時不慎發生碰撞，導致外側自小客車險些翻覆，警方獲報趕抵現場處理，經實施測試，雙方酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清；警方呼籲，汽機車駕駛人，變換車道注意前後方車輛動態，並禮讓慢行以免發生交通事故。

駕駛銀色轎車的祈男變換車道未注意，擦撞同向王男所駕白色轎車當場以右側車輪懸空方式行駛，所幸最後平安落地並未翻覆，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝
駕駛銀色轎車的祈男變換車道未注意，擦撞同向王男所駕白色轎車當場以右側車輪懸空方式行駛，所幸最後平安落地並未翻覆，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝
駕駛銀色轎車的祈男變換車道未注意，擦撞同向王男所駕白色轎車當場以右側車輪懸空方式行駛，所幸最後平安落地並未翻覆，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝
駕駛銀色轎車的祈男變換車道未注意，擦撞同向王男所駕白色轎車當場以右側車輪懸空方式行駛，所幸最後平安落地並未翻覆，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝
駕駛銀色轎車的祈男變換車道未注意，擦撞同向王男所駕白色轎車當場以右側車輪懸空方式行駛，所幸最後平安落地並未翻覆，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝
駕駛銀色轎車的祈男變換車道未注意，擦撞同向王男所駕白色轎車當場以右側車輪懸空方式行駛，所幸最後平安落地並未翻覆，肇事責任仍待警方釐清。記者陳恩惠／翻攝

車道 桃園

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