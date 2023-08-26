貨車載運小山貓 國3南下失控翻車四輪朝天…司機受傷送醫
一輛貨車今天下午載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處剛出木柵隧道外側車道後，不慎失控翻車，70多歲司機自行脫困輕傷送醫。車禍現場占據外側一線車道，已造成後方車流出現回堵，國道警方呼籲駕駛用路人小心通過。
新北市消防局今天下午3時38分獲報，國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處發生小貨車翻車意外，疑似有人受困，消防及救護人員趕抵時，見小貨車70多歲男性駕駛已自行脫困，站在車道最外側。
據了解，該輛小貨車載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處由外側車道剛駛出木柵隧道時，疑似陽光太刺眼，一時失控，整輛車打滑翻車四輪朝天，載運的小山貓也掉落外側車道上。
這起車禍事故造成小貨車駕駛肢體擦傷，送新店慈濟醫院，而發生原因現由國道警察調查釐清中，但這起貨車自撞翻車意外也造成後方車流回堵，國道警方呼籲駕駛用路人小心通過。
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