快訊

中颱蘇拉增強已有颱風眼 最快下周二發海警從這登陸

核汙水排放後首度化驗「福島魚類」 日水產廳檢測結果出爐

進口雞蛋專案補貼金額曝光 他批農業部：真的是扯中之扯

貨車載運小山貓 國3南下失控翻車四輪朝天…司機受傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

一輛貨車今天下午載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處剛出木柵隧道外側車道後，不慎失控翻車，70多歲司機自行脫困輕傷送醫。車禍現場占據外側一線車道，已造成後方車流出現回堵，國道警方呼籲駕駛用路人小心通過。

新北市消防局今天下午3時38分獲報，國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處發生小貨車翻車意外，疑似有人受困，消防及救護人員趕抵時，見小貨車70多歲男性駕駛已自行脫困，站在車道最外側。

據了解，該輛小貨車載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處由外側車道剛駛出木柵隧道時，疑似陽光太刺眼，一時失控，整輛車打滑翻車四輪朝天，載運的小山貓也掉落外側車道上。

這起車禍事故造成小貨車駕駛肢體擦傷，送新店慈濟醫院，而發生原因現由國道警察調查釐清中，但這起貨車自撞翻車意外也造成後方車流回堵，國道警方呼籲駕駛用路人小心通過。

一輛貨車今天下午載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處剛出木柵隧道外側車道後，不慎失控翻車，70多歲司機自行脫困輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛貨車今天下午載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處剛出木柵隧道外側車道後，不慎失控翻車，70多歲司機自行脫困輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛貨車今天下午載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處剛出木柵隧道外側車道後，不慎失控翻車，70多歲司機自行脫困輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛貨車今天下午載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處剛出木柵隧道外側車道後，不慎失控翻車，70多歲司機自行脫困輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛貨車今天下午載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處剛出木柵隧道外側車道後，不慎失控翻車，70多歲司機自行脫困輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝
一輛貨車今天下午載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處剛出木柵隧道外側車道後，不慎失控翻車，70多歲司機自行脫困輕傷送醫。記者王長鼎／翻攝

國道 車道 車禍 自撞

延伸閱讀

【重磅快評】雲豹小公主賴品妤翻車 女版林智堅接班人？

劉芒人設崩壞道歉止不住血！3個月掉10萬粉絲

新北中和立委藍綠白三腳督 藍營：對選情有信心

駕駛小山貓開上貨車意外觸發制動桿 頭被機臂卡住慘死

相關新聞

新竹峨眉湖「故事」多 溺水者姨丈曾目睹軍用大卡墜湖

苗栗縣頭份23歲江姓男子昨天下午在新竹縣峨眉湖玩SUP（立槳）不慎墜湖溺水失蹤，今天上午9點多遺體已尋獲，家屬傷痛欲絕；...

影／男子褲檔一大包好吸睛 桃警攔查發現這東西

「口袋有什麼，那包是什麼東西？」桃市警桃園分局昨晚執行「靜桃專案取締噪音車勤務」時，在國際路發現林姓男子的褲檔一大包，因...

貨車載運小山貓 國3南下失控翻車四輪朝天…司機受傷送醫

一輛貨車今天下午載運小山貓行經國道三號由木柵往中和方向，在南下28.5公里處剛出木柵隧道外側車道後，不慎失控翻車，70多...

專挑中老年人坑殺 竹市警破獲投資靈骨塔詐騙集團

靈骨塔投資詐騙案層出不窮，新竹市警察局第二分局昨天破獲以投資靈骨塔為詐欺手法的詐騙集團，集團首腦約40歲張姓男子以企業化...

宜蘭青少年犯罪型態轉變 毒品下降、詐欺案件成大宗

宜蘭縣警局今天辦理青春專案反毒識詐宣導，少年隊指出，近年宜蘭的青少年涉案型態多有轉變，過去毒品往往高居前五，如今每年大多...

塗鴉事件頻傳…北捷列車也遭噴漆 將提民事訴訟求償

台北捷運今天表示，24日凌晨北投機廠有列車被塗鴉，現已復原完成，除了嚴厲譴責外，將提民事訴訟，依大眾捷運法最高可罰新台幣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦