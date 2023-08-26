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抵押房產投資靈骨塔遭騙 新竹警逮6詐團成員送辦

中央社／ 新竹市26日電

新竹市警方今天宣布破獲以投資靈骨塔為手法的詐騙集團，調查發現甚至有被害人將房產抵押變現加碼購買商品，遭騙數百萬元，警方日前逮捕6名詐團成員，依法送辦。

新竹市第2警分局今天發布新聞稿表示，此次破獲的詐騙集團首腦張姓犯嫌以企業化模式經營，招募成員加入後，先進行員工教育訓練，依員工績效給予獎金，並做為升職擔任幹部之依據。

警方表示，詐騙集團利用投資靈骨塔可獲高利潤的方式取得被害人的信任，選定中、老年人為主要詐騙目標，先與被害人頻繁互動，博取信任，再以投資報酬高、轉售可獲取暴利為誘因，安排假買家高價收購，讓被害人信以為真，不斷加碼投資。

警方指出，有被害人甚至將房產抵押變現後持續購入靈骨塔或其他殯葬產品，等到被害人要出售時，詐團成員再以買家有事、買家想大量購買故需再多買商品等理由，反覆坑殺被害人。

竹市警方接獲報案後立即組成專案小組，警方表示，經長期蒐證，24日見時機成熟，在新竹縣市等地同步執行拘提，緝獲詐騙集團6名成員，訊後依詐欺罪嫌送辦。

新竹市第2警分局長林昆達表示，殯葬商品（包含生前契約、塔位，或另外包裝套組）絕不是投資商品，民眾勿心存僥倖，投資時須謹慎思考。

詐騙集團 新竹 房產

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