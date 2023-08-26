高雄機車沒打方向燈還超車 曳引車司機氣到開槍傷人

司機劉姓男子今天駕駛曳引車，經過高雄市小港區，與共乘機車的陳姓父子發生行車糾紛，劉持BB槍涉嫌朝陳姓父親開槍打中陳的右手。陳馬上追去，攔下曳引車，警方據報將劉依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，今天上午10時45分許，曳引車司機劉姓男子（24歲）開車經過高雄市小港區高鳳路，認為陳姓男子（57歲）騎車沒打方向燈，變換車道到他的車前，他趕緊煞車，雙方因此發生爭執。劉姓司機氣憤之下，竟拿出瓦斯動力的BB彈槍，涉嫌朝陳姓男子開槍。

陳姓男子被打中右手，載兒子（21歲）追上，至小港區中安路與金城路口，攔下劉姓男子的曳引車。劉認為陳逼車，立刻報警。

警方到場了解狀況，才知道劉開槍傷人，陳姓男子控告他傷害，查扣劉的BB槍，將雙方帶回派出所調查，依傷害罪嫌及社會秩序維護法查辦，並對雙方交通違規部分，各依道路交通管理處罰條例開罰。