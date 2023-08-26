保警歸建新竹縣支援警力減少 縣警局承諾彈性調度維持運作

新竹縣警察局今年初為協助偏鄉、山地地區治安，從保安警察第四及第五總隊借調警力支援，並恢復多個偏遠派出所重新運作辦公，不過警政署卻在23日函文，要求部分從保警抽調的警力歸建，使得新竹縣警局將一次減少18人，警局宣布將調整部分派出所編制，彈性運用有限警力，維持所有派出所運作。

新竹縣警察局表示，因應警政署任務需求，警政署23日通知，部分保警支援警力於8月25日歸建，總計此次新竹縣警局保四、保五支援警力歸建人數有18名，下個月底還會再歸建25人，等同所有保四、保五支援警力將從下月起全部回到原單位。

警察局指出，保四、保五警力分別於今年3、4月支援新竹縣警局43名，其中保五支援警力以協助偏鄉、山地地區治安為首要任務，不過保四、保五警力支援期程規畫僅為半年，在10月警專畢業新生報到前，難免會有空窗期。

為因應此種狀況，避免因為支援警力歸建，造成派出所勤務運作不順，新竹縣警局已先行規畫部分駐在所勤務型態，並於8月1日再先行推行部分偏鄉、山地派出所試辦半值宿勤務，配合執行2所聯合路檢工作，維持治安平穩。

此外，在部分半值宿、駐在所廳舍大門加裝感應警鈴，強化駐地及人員安全。施行半個月迄今，各所轄區巡邏、交通稽查次數均有明顯增加。

新竹縣警局強調，新竹縣轄內所有派出所仍維持正常運作，沒有裁併消失的情形，請轄區民眾不用擔心顧慮。

這次雖有保四、保五18名警力歸建，新竹縣警局已經依過去運作經驗，於8月24日起完成相關派出所執行半值宿、駐在所型態勤務，及聯合執勤巡邏，以彈性運用有限警力，配合地區狀況與警力數，以大所搭配小所方式，部分派出所改駐在所型式執行，增加巡邏、交通稽查勤務，提高見警率。