影／天九賭場藏關渡平原 北市警上門賭客拔腿逃躲樹林間

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方近期獲報，有地下賭場在雙北地區流竄，近日選在關渡平原人煙攜散處營賭，員警介入蒐證，前晚清查一處鐵皮屋時，當場查獲10多人聚集屋內賭天九牌，部分人員見員警現身一度試圖逃跑，仍全數被帶回偵辦。

警方調查，北投分局員警8月24日深夜據報前往承德路七段401巷內一處鐵皮屋查訪，到場時發現確有人員頻繁出入，集結警力上門查看，果真發現屋內有10多人正醉心天九牌賭博

由於該鐵皮屋位處關渡平原、靠近基隆河岸，周遭多稻田、樹林，部分人員見警上門，立刻四散，想趁夜色掩護逃跑，所幸警力圍捕，將涉案人員全數帶回。

警方表示，現場查獲負責人32歲蔡姓男子、員工等3人，賭客16人，共計19人，查扣抽頭金5900元、賭資7900元及天九牌、骰子等證物，全案詢後分別依刑法賭博罪將蔡男等3人移送士林地檢署偵辦，依社會秩序維護法裁罰16名賭客。

據悉，該地下賭場平時透過LINE等通訊軟體聯絡賭客，還會派遣員工駕駛汽車或呼叫計程車到府載客，近幾個月在雙北地區流竄，尤其不只一次窩藏關渡地區營賭。

日前還有賭客玩嗨，錄下賭博過程並流出，高調不法行為引起民眾舉報，台北市警方獲悉後旋即展開調查，果真一上門就查獲犯行，現場有男有女，20歲出頭的年輕人，也有年約70歲的年長者，警方說清查後無幫派人士在場行賭，將持續掃蕩不法。

警方表示，現場查獲負責人32歲蔡姓男子、員工等3人，賭客16人，共計19人，查扣抽頭金5900元、賭資7900元及天九牌、骰子等證物。記者李隆揆／翻攝
警方表示，現場查獲負責人32歲蔡姓男子、員工等3人，賭客16人，共計19人，查扣抽頭金5900元、賭資7900元及天九牌、骰子等證物。記者李隆揆／翻攝
由於該鐵皮屋位處關渡平原、靠近基隆河岸，周遭多稻田、樹林，部分人員見警上門，立刻四散，想趁夜色掩護逃跑。記者李隆揆／翻攝
由於該鐵皮屋位處關渡平原、靠近基隆河岸，周遭多稻田、樹林，部分人員見警上門，立刻四散，想趁夜色掩護逃跑。記者李隆揆／翻攝
警方表示，現場查獲負責人32歲蔡姓男子、員工等3人，賭客16人，共計19人，查扣抽頭金5900元、賭資7900元及天九牌、骰子等證物。記者李隆揆／翻攝
警方表示，現場查獲負責人32歲蔡姓男子、員工等3人，賭客16人，共計19人，查扣抽頭金5900元、賭資7900元及天九牌、骰子等證物。記者李隆揆／翻攝

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